مشاركة أردنية بافتتاح دورة الألعاب الآسيوية

مشاركة أردنية بافتتاح دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/22/2023 2:56:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا)- تفتتح يوم غد السبت النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية والتي ستقام على أرضية ستاد هانغتشو الأولمبي، حيث تحمل لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق، ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة، محمد أبو جاجة العلم الأردني في حفل الافتتاح.
وكانت جوليانا الصادق، توجت في شهر أيار الماضي بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكواندو والتي جرت في العاصمة الأذرية باكو.
كما تحمل "الصادق" ذهبية النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية والتي استضافتها العاصمة الإندونيسية جاكارتا عام 2018.
وحقق اللاعب محمد أبو جاجة الميدالية البرونزية في بطولة العالم للملاكمة والتي جرت في العاصمة الأوزبكية طشقند في شهر نيسان الماضي وكانت أول ميدالية تاريخية للأردن في بطولات العالم للملاكمة.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
22/09/2023 16:40:39
MENAFN22092023000117011021ID1107123716
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