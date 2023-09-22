مشاركة أردنية بافتتاح دورة الألعاب الآسيوية

عمان 22 أيلول (بترا)- تفتتح يوم غد السبت النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية والتي ستقام على أرضية ستاد هانغتشو الأولمبي، حيث تحمل لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق، ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة، محمد أبو جاجة العلم الأردني في حفل الافتتاح.

وكانت جوليانا الصادق، توجت في شهر أيار الماضي بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكواندو والتي جرت في العاصمة الأذرية باكو.

كما تحمل "الصادق" ذهبية النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية والتي استضافتها العاصمة الإندونيسية جاكارتا عام 2018.

وحقق اللاعب محمد أبو جاجة الميدالية البرونزية في بطولة العالم للملاكمة والتي جرت في العاصمة الأوزبكية طشقند في شهر نيسان الماضي وكانت أول ميدالية تاريخية للأردن في بطولات العالم للملاكمة.

--(بترا)

خ خ/م ق/أس

22/09/2023 16:40:39