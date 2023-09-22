إربد: جمعية جنات النخيل تقيم مهرجان الطفل السنوي الثالث

إربد 22 أيلول (بترا)- أقامت جمعية جنات النخيل للأسرة والطفولة في بلدة سما الروسان في محافظة إربد أمس، مهرجانها السنوي الثالث للطفل.

وقال المحامي محمد المقابلة الذي رعى المهرجان، بحضور النائب السابق الدكتور نضال الطعاني وفعاليات أهلية وشعبية، إن رعاية الطفل تعد رسالة عمر ونهج حياة يدخل السرور إلى قلوب الأطفال المحتاجين باعتبارهم جيل المستقبل.

وأضاف المقابلة، أن رعاية الأطفال خصوصاً المعوزين منهم تمثل قيمة عظيمة من قيم التكافل والتعاضد والمحبة ولبنة قوية في بناء مجتمع الخير والعطاء والنماء يلتقي فيه الجميع على حب الوطن والولاء لقيادته الهاشمية التي تشكل القدوة والأنموذج في تمكين ورعاية الفئات الأقل حظاً.

وثمن المقابلة جهود القائمين على الجمعية والمهرجان في تحقيق الأهداف والغايات والرسالة النبيلة التي يحملها بتوفير احتياجات الأطفال والأسر المحتاجة.

بدوره، أشار رئيس الجمعية راضي الروسان، إلى أن الجمعية تعنى بالإسهام بصناعة الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال، مثلما تحرص على توفير احتياجاتهم ضمن رسالتها الهادفة إلى خلق جيل متسلح بالمعرفة والقيم والممارسات الإيجابية ومحصن ضد كل أشكال الانحراف.

والقت الطفلة رهف الروسان كلمة عبرت فيها عن تقديرها لدور الجمعية والداعمين لمسيرتها في تلبية احتياجات العديد من الأسر والأطفال، ما مكنهم من مواصلة التعليم وصقل مواهبهم وابداعاتهم نحو آفاق الإبداع والتميز وأن يكونوا لبنة صالحة في المجتمع.

واشتمل الاحتفال على أناشيد دينية ومسرحية هادفة جسدت معاني وقيم التكافل والمحبة والخير، شارك فيها مجموعة من الأطفال ومسابقات ثقافية وزعت خلالها الجوائز على الفائزين.

وفي ختام المهرجان وزع المقابلة الدروع التقديرية والهدايا على الداعمين والأطفال والأسر المحتاجة.

--(بترا)

م.ق/م ق/أس

22/09/2023 16:20:32