إربد: جمعية جنات النخيل تقيم مهرجان الطفل السنوي الثالث

إربد: جمعية جنات النخيل تقيم مهرجان الطفل السنوي الثالث
التاريخ
9/22/2023 2:56:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 22 أيلول (بترا)- أقامت جمعية جنات النخيل للأسرة والطفولة في بلدة سما الروسان في محافظة إربد أمس، مهرجانها السنوي الثالث للطفل.
وقال المحامي محمد المقابلة الذي رعى المهرجان، بحضور النائب السابق الدكتور نضال الطعاني وفعاليات أهلية وشعبية، إن رعاية الطفل تعد رسالة عمر ونهج حياة يدخل السرور إلى قلوب الأطفال المحتاجين باعتبارهم جيل المستقبل.
وأضاف المقابلة، أن رعاية الأطفال خصوصاً المعوزين منهم تمثل قيمة عظيمة من قيم التكافل والتعاضد والمحبة ولبنة قوية في بناء مجتمع الخير والعطاء والنماء يلتقي فيه الجميع على حب الوطن والولاء لقيادته الهاشمية التي تشكل القدوة والأنموذج في تمكين ورعاية الفئات الأقل حظاً.
وثمن المقابلة جهود القائمين على الجمعية والمهرجان في تحقيق الأهداف والغايات والرسالة النبيلة التي يحملها بتوفير احتياجات الأطفال والأسر المحتاجة.
بدوره، أشار رئيس الجمعية راضي الروسان، إلى أن الجمعية تعنى بالإسهام بصناعة الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال، مثلما تحرص على توفير احتياجاتهم ضمن رسالتها الهادفة إلى خلق جيل متسلح بالمعرفة والقيم والممارسات الإيجابية ومحصن ضد كل أشكال الانحراف.
والقت الطفلة رهف الروسان كلمة عبرت فيها عن تقديرها لدور الجمعية والداعمين لمسيرتها في تلبية احتياجات العديد من الأسر والأطفال، ما مكنهم من مواصلة التعليم وصقل مواهبهم وابداعاتهم نحو آفاق الإبداع والتميز وأن يكونوا لبنة صالحة في المجتمع.
واشتمل الاحتفال على أناشيد دينية ومسرحية هادفة جسدت معاني وقيم التكافل والمحبة والخير، شارك فيها مجموعة من الأطفال ومسابقات ثقافية وزعت خلالها الجوائز على الفائزين.
وفي ختام المهرجان وزع المقابلة الدروع التقديرية والهدايا على الداعمين والأطفال والأسر المحتاجة.
--(بترا)
م.ق/م ق/أس
22/09/2023 16:20:32
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