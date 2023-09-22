حوارية تستعرض دور التراث الثقافي بتعزيز الهوية القطرية بمعرض عمان للكتاب

عمان 22 أيلول (بترا)- استعرض خبير الدراسات بوزارة التربية والتعليم العالي القطرية، الدكتور غانم الحميدي، الدور الثقافي الذي تقوم به دولة قطر في حفظ التراث، وذلك في الندوة الحوارية التي أقيمت مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات "قطر ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب" في دورته الثانية والعشرين، التي تقام في معرض عمان الدولي/ طريق المطار، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وفي الندوة التي حضرتها وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأدارها الدكتور سلطان المعاني، وجاءت تحت عنوان "دور التراث الثقافي في تعزيز الهوية القطرية"، أشار الحميدي إلى عوامل تكوين الهوية القطرية في الدين الإسلامي، والهوية الثقافية العربية، كما تناول المذاهب الدينية، وكيف صاحب ذلك انفتاح بالشخصية القطرية وتسامحها، وتأثرها بعوامل الجغرافيا، والتاريخ.

وتطرق الحميدي إلى خصوصية التراث القطري، ولغته ومفرداته، مبيناً أن عملية تحديث التراث ما زالت مستمرة، في المتاحف، والأماكن التراثية مثل سوق واقف، وفي التراث الفني.

وقال الحميدي: "أغلب التراث القطري يتم الحفاظ عليه في المكتبة الوطنية، وتسعى الدولة لحث الأجيال الجديدة على الاهتمام بالتراث من خلال الإعلام، حيث بادرت بإنشاء "قناة الريان"للتعريف بالتراث، تقديراً منها لأهمية وتأثير الإعلام، كما توسعت بمحتوى فريد يعتمد على المسابقات التراثية بشكل خاص، كما أن التراث القطري له أولوية في التدريس في المدارس من خلال المناهج، وعززت احتفالات اليوم الوطني اهتمامها بالتراث، وانعكس ذلك بشكل واضح على الطلبة وأهاليهم".

وكان المعاني قد أشار خلال تقديمه للندوة، إلى أن التراث القطري، يتمتع برونق خاص، وأن الأشقاء المعنين به في دولة قطر، يعملون على توثيقه وربط الماضي بالحاضر بطرق مختلفة.

--(بترا)

م خ/م ق/أس

22/09/2023 16:07:33