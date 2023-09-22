تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

عمان 22 أيلول (بترا) - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 700 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد السبت وحتى مساء يوم الثلاثاء 3 تشرين أول المقبل، بنسبة تتراوح بين (50-5) بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاه في بيان اليوم الجمعة، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

وبحسب إعلان المؤسسة، يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS (متجر المؤسسة المدنية).

وأشار القضاه إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.

وأضاف، أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوص المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوص المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.

--(بترا)

ن ش/م ق/أس

22/09/2023 15:58:46