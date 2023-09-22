الخصاونة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

عمان 22 أيلول (بترا)- التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في عمان اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة الى المملكة .

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي والعين احمد طبيشات والسفير المصري لدى الأردن محمد سمير، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية ودعم واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت رئيس الوزراء إلى المكانة الخاصة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، مؤكداً على أواصر العلاقة الخاصة بين جلالة الملك والرئيس السيسي.

كما أكد الحرص على علاقة تكاملية بين المملكة وجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تشكل أنموذجاً للعلاقات بين الدول على جميع المستويات الرسمية والشعبية، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به السلطتان التنفيذية والتشريعية في تعزيز العلاقات الثنائية ومسيرة التعاون المشترك .

وأشار الخصاونة إلى أن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة من أكثر اللجان المشتركة انعقادا وإنتاجا .

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية آلية التعاون الثلاثي التي تربط الأردن ومصر والعراق والتعاون في إطار الشراكة الصناعية بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين وأهمية المتابعة والتنسيق لهذه الأطر ودعم تنفيذ المشروعات التي تعود بالفائدة على الدول الشقيقة ومصالحها .

وأكد رئيس الوزراء أن الأشقاء المصريين في الأردن يحظون وبتوجيهات من جلالة الملك بكل الرعاية والاهتمام وهم جزء من النسيج القومي في الأردن لافتا إلى الاحترام الذي يحظى به الأردنيون المقيمون في مصر لغايات الاستثمار أو الدراسة .

وأكد الخصاونة على التناغم في مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية وبشكل خاص ما يتعلق بدعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

من جهته أكد رئيس مجلس الشيوخ المصري على خصوصية العلاقة الأردنية المصرية وتميزها على مختلف المستويات.

ولفت إلى التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ المصري على حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السياسي وتكريس دبلوماسية البلدين، التي تحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، في خدمة القضايا العربية ونصرتها .

وأشاد بمستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين ودورهما في تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، مؤكدا على المكانة الخاصة للأردن وقيادته لدى جمهورية مصر العربية، لافتا إلى العناية التي يحظى بها الأردنيون المقيمون في مصر .

--(بترا)

ع ق/م ق/أس

22/09/2023 15:43:50