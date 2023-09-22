قطر: 307 ملايين ريال تداولات سوق العقار في أسبوع

قطر: 307 ملايين ريال تداولات سوق العقار في أسبوع
التاريخ
9/22/2023 2:56:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الدوحة 22 أيلول (بترا) - بلغ حجم تداولات سوق العقار القطري في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 307 ملايين ريال (84.3 مليون دولار)، وذلك بانخفاض طفيف مقارنة بتعاملات الأسبوع قبل الماضي التي بلغت قيمتها 308 ملايين ريال (84.6 مليون دولار).
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة اليوم عن وزارة العدل القطرية وفقا لموقعها الإلكتروني، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى إداريا ومحلات تجارية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات العاصمة الدوحة والظعاين والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق الدفنة ولوسيل واللؤلؤة ولقطيفية والخرايج.
--(بترا)
م ق/أس
22/09/2023 15:16:16
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