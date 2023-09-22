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قطر: 307 ملايين ريال تداولات سوق العقار في أسبوع

9/22/2023 2:56:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 22 أيلول (بترا) - بلغ حجم تداولات سوق العقار القطري في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 307 ملايين ريال (84.3 مليون دولار)، وذلك بانخفاض طفيف مقارنة بتعاملات الأسبوع قبل الماضي التي بلغت قيمتها 308 ملايين ريال (84.6 مليون دولار).
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة اليوم عن وزارة العدل القطرية وفقا لموقعها الإلكتروني، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى إداريا ومحلات تجارية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات العاصمة الدوحة والظعاين والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق الدفنة ولوسيل واللؤلؤة ولقطيفية والخرايج.
--(بترا)
م ق/أس
22/09/2023 15:16:16

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