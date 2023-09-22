مسيرة توعوية لتسليط الضوء على مرض الزهايمر والوقاية منه

عمان 22 أيلول (بترا)- نظمت في عمان اليوم الجمعة، مسيرة توعوية، سلطت الضوء على مرض الزهايمر والوقاية منه، بمشاركة أسر المرضى وممثلين عن قطاعات صحية مختلفة.

وقال أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب الدكتور زياد محادين، خلال المسيرة التي نظمها مستودع أدوية نيروخ بالتعاون مع جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر ومستشفى العبدلي، في منطقة الـ "بوليفارد"، إن أسباب مرض الزهايمر تكون جينية أو وراثية، أو نتيجة لقلة ممارسة النشاط الذهني والبدني، وفرط الكوليسترول في الدم، وأسباب أخرى يمكن الوقاية منها عن طرق اتباع أنماط حياة صحية سليمة ومنتظمة.

وقال مسؤول التسويق في مستودع أدوية نيروخ الصيدلاني همام الحمصي، إن هذه الفعالية تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للجهات المنظمة، لتسليط الضوء على كيفية الوقاية من المرض وطرق العلاج واستخدام العلاجات الدوائية وتمارين التركيز والأنشطة الذهنية، مبينا أن عدد المصابين بمرضى الزهايمر على المستوى العالمي في تزايد مستمر، وصل إلى 55 مليون مصاب، في حين تشير الدراسات إلى أن العدد قد يصل إلى 75 مليون بحلول عام 2030 .

--(بترا)

رخ/م ق/أس

22/09/2023 13:41:12