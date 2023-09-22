وزير الزراعة ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الجزائر 22 أيلول (بترا)- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري محمد عبد الحفيظ هني، سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً ما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي.

جاء ذلك على هامش زيارة المهندس الحنيفات على رأس وفد من المستثمرين الأردنيين من كافة القطاعات إلى الجزائر بدعوة من وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري محمد عبد الحفيظ هني.

وأكد الحنيفات أهمية هذه الزيارة التي تأتي استكمالا لمباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتفعيل اللقاءات الأخوية وترجمتها إلى مصالح مشتركة، مشيراً إلى أهمية تحقيق الشراكة بين الأردن والجزائر وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

كما أكد الحنيفات ضرورة استدامة اللقاءات للتعرف على فرص الاستثمار في البلدين الشقيقين من أجل زيادة الاستثمار في هذا القطاع وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مثل المناخ وتوفر المياه ونقل التكنولوجيا والخبرات، وجذب الاستثمارات في القطاع الزراعي .

من جانبه، أكد الوزير الجزائري حرص حكومة بلاده على تطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتقديم الفرص لإقامة المشاريع على المستوى الوطني والارتقاء بمستوى التعاون إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وبما يحقق المصالح المشتركة.

--(بترا)

رح/م ق/أس

22/09/2023 12:41:41