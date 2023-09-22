الأشغال: تحويلات مرورية على طريق البحر الميت غور الحديثة

عمان 22 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الجمعة، عن إجراء تحويلات مرورية على طريق البحر الميت – غور حديثة في المنطقة الواقعة جنوب جسر الموجب بشكل مؤقت بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام/ إدارة الدوريات الخارجية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن التحويلة تأتي لتنفيذ أعمال صيانة الهبوط على طريق البحر الميت جنوب جسر الموجب بطول 73م وعلى عرض الطريق القائم كاملا، وذلك ضمن أعمال مشروع الصيانة للطرق ومعالجة العبارات والمنشآت الخرسانية على طريق البحر الميت – غور الحديثة .

وتتضمن الأعمال في الموقع؛ إزالة طبقات الإسفلت القائمة والفرشيات بعمق 2 متر والعمل على تركيب طبقات (جيوجريد) على منسوب الحفر وتحت الأساس وما تحته وتنفيذ طبقات الطمم والفرشيات وطبقات الخلطة الإسفلتية للوصول إلى المناسيب المطلوبة بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهان وعاكسات أرضية وفق أفضل المعايير الهندسية المتبعة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه سيتم وبالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية إغلاق الطريق الرئيسي وتحويل اتجاهات السير للقادمين من العقبة إلى عمان يمينا باتجاه واحد قبل وصولهم جسر الموجب بتحويلة عرضها 4 متر وطول 180 متر.

كما سيتم تحويل سير القادمين من عمان إلى العقبة يمينا باتجاه واحد بعد جسر الموجب مباشرة بتحويلة عرضها 4 متر وطول 104 متر، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم غد السبت ولمدة شهرين من تاريخه لحين الانتهاء من الأعمال.

ودعت الوزارة المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية وتعليمات إدارة الدوريات الخارجية والكوادر العاملة في الميدان.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

22/09/2023 12:16:53