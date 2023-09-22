نقاد وكتاب يحللون تجربة الكاتبة هند أبو الشعر في معرض عمان للكتاب

عمان 22 أيلول (بترا) محمود الخطيب- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الباحثة والأكاديمية الدكتورة هند أبو الشعر، هي إحدى النماذج الإنسانية التي تتميز بالكفاءة والأثر الأدبي العميق.

جاء ذلك خلال الندوة التكريمية للدكتورة أبو الشعر بمناسبة اختيارها "شخصية معرض عمان الدولي للكتاب" في دورته الثانية والعشرين، التي أقيمت مساء أمس الخميس في معرض عمان الدولي/ طريق المطار، وحملت عنوان "الدكتورة هند أبو الشعر.. التجربة الإبداعية والإنسانية"، وشارك فيها: الدكتور عليان الجالودي، والدكتور جورج طريف، والكاتب حسين نشوان، وأدارها القاص مخلد بركات.

وأضافت النجار، أن أبو الشعر تمثل المرأة الأردنية التي وصلت إلى أعلى درجات الإبداع، ويأتي تكريمها من باب إسناد الفضل لأهله، وتقديرا للعطاءات الإبداعية التي قدمتها، من خلال كتبها ودراستها وأبحاثها التي تؤرخ للأردن.

بدوره، قال الجالودي، في ورقته التي حملت عنوان: "الدكتورة هند أبو الشعر مؤرخة"، إن المتتبع لإنتاج أبو الشعر، يجد زخما كبيرا في البحث والتأليف، أعطاها هويتها المميزة كمؤرخة، حيث يوصف إنتاجها الغزير بسمة التنوع بين بحوث التاريخ الإسلامي والمعاصر.

وأضاف: يصعب في هذه العجالة، الإحاطة بمجمل إنتاج أبو الشعر، إلا أن ما أنتجته من بحوث ودراسات معتمدة على المصادر الوثائقية في إعداد وتحرير ونشر مجلدات الوثائق الهاشمية، أتاحت أفاقا واسعة أمام الباحثين والمهتمين، حيث كانت نبراسا يضيء الطريق أمام الباحثين، في التعامل مع المصادر التاريخية وكيفية توظيفها في دراساتهم".

بدوره، بين طريف في ورقته المعنونة بـ:"هند أبو الشعر والإعلام"، تاريخها الحافل مع المؤسسات الإعلامية التي عملت بها، لسنوات طويلة، مساهمة في إعطاء الثقافة والأدب حضورا مميزا، حيث استثمرت غزارة علمها في التاريخ والأدب، من خلال نشره في وسائل الإعلام، فكان لها اهتمام بالصحافة، كمصدر تاريخي سلطت الأضواء من خلالها على مجريات الأحداث اليومية في المدن والبلدات والقرى الأردنية.

وقال: "لعل حصول أبو الشعر على "جائزة اليونسكو الفضية" عام 2000، عن سلسلة حلقات "ذاكرة الوطن" التي نشرت تباعا في جريدة الرأي الأردنية (من 18 / 5 / 1999 وحتى 25 /10 / 2000)، هي أكبر دليل على حجم الأثر الإيجابي الكبير الذي تتركه أبو الشعر أينما حلت".

وفي ورقته المعنونة بـ:"أوعية المعرفة ومختبر الوعي"، أشار نشوان إلى أن ما يمكن أن توصف به أبو الشعر، أنها "مثقفة ثقافة إنسانية"، وقال: "تعريف الثقافة الإنسانية، أنها تتشكل من عدد من الأوعية المعرفية التي تصب في مختبر التجربة ومختبر الوعي في بعدها الإنساني: الشخصي، والمعرفي". وأضاف: "هي على الصعيد الشخصي، متواضعة، رقيقة، ولكنها صارمة وجادة علميا، منفتحة على الجديد، ومثابرة، وهي وطنية عروبية، تنتمي لعائلة مسيحية عربية أصيلة ساهمت في بناء لبنات الوطن، وكانت جزءا من الثقافة العربية الإسلامية التي كرسها عدد من القامات الثقافية في العائلة، ومنهم: نجيب أبو الشعر، عقيل أبو الشعر، وأمين أبو الشعر والفنان التشكيلي غسان النمري والفنان توفيق النمري، وأن الكتابة، بالنسبة لها هي فعل الكينونة الوحيد، وكأنها من ـ خلال الكتابة ـ تعجن العالم وتعيد تشكيله وترتيبه، فالكتابة أداة مهمة من أدوات البحث عن عالم أفضل".

بدورها، قدمت الدكتورة أبو الشعر شكرها لاختيارها "شخصية المعرض الثقافية"، معتبرة أن هذا التكريم يعد اهتماما بالغا بالمرأة الأردنية الكاتبة والقارئة، كونهما وجهان لشخصية واحدة، وقالت: "اعتقد جازمة أن اختيار شخصية ثقافية نسائية، يبرز دورنا عالميا من خلال الاهتمام بتطور المرأة وتقدمها".

--(بترا)

م خ/م ق/أس

22/09/2023 12:09:00