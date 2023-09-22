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الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي للصين يرتفع 18.8بالمئة

9/22/2023 2:56:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 أيلول (بترا)- ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي للبر الرئيسي في الصين بنسبة 18.8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 585.61 مليار يوان خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني وآب الماضيين.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة الصينية، نقلتها وكالة "شينخوا" اليوم الجمعة، أنه من حيث القيمة الدولارية، فقد ارتفع تدفق الاستثمار بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 83.73 مليار دولار أميركي.
وذكرت الوزارة أن قيمة المشاريع المتعاقد عليها في الخارج ارتفعت بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 648.62 مليار يوان، فيما بلغ حجم عقود المشاريع الموقعة حديثا 863.34 مليار يوان، بزيادة قدرها 2 بالمئة على أساس سنوي.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
22/09/2023 11:56:35

MENAFN22092023000117011021ID1107123704

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