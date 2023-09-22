الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي للصين يرتفع 18.8بالمئة

الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي للصين يرتفع 18.8بالمئة
التاريخ
9/22/2023 2:56:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا)- ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي للبر الرئيسي في الصين بنسبة 18.8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 585.61 مليار يوان خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني وآب الماضيين.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة الصينية، نقلتها وكالة "شينخوا" اليوم الجمعة، أنه من حيث القيمة الدولارية، فقد ارتفع تدفق الاستثمار بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 83.73 مليار دولار أميركي.
وذكرت الوزارة أن قيمة المشاريع المتعاقد عليها في الخارج ارتفعت بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 648.62 مليار يوان، فيما بلغ حجم عقود المشاريع الموقعة حديثا 863.34 مليار يوان، بزيادة قدرها 2 بالمئة على أساس سنوي.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
22/09/2023 11:56:35
MENAFN22092023000117011021ID1107123704
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