الغذاء والدواء تضبط 30 تنكة زيت زيتون مغشوش

عمان 22 أيلول (بترا)- ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء كمية من زيت الزيتون المغشوش قدرت بنحو نصف طن في محافظة جرش.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن الضبط جاء بناء على ملاحظة وردت من مديرية الأمن العام في محافظة جرش أفادت بضبط كمية من زيت زيتون منقولة بواسطة مركبة قدرت بنحو 30 تنكة وبوزن نصف طن.

وأضاف، أنه تبين بالفحص الحسي للزيت وجود رائحة ولون غير طبيعي مما استدعى التحفظ عليه وسحب عينات للفحص المخبري للتأكد من جودته وصلاحيته للاستهلاك البشري.

وفي السياق ذاته، أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة جرش، مستودعاً ضُبط داخله تنك زيت فارغ وعبوات صبغة فارغة وجالونات بلاستيكية فارغة تستخدم لغش زيت الزيتون.

وأكد مهيدات استمرار الإجراءات الرقابية والتوعوية المبذولة من قبل المؤسسة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى سمعة هذا المنتج الوطني التقليدي الذي بات يصدر إلى الكثير من الدول حول العالم ويحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية لما يتمتع به من جودة ومطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة.

--(بترا)

ع د/م ق/أس

22/09/2023 11:54:25