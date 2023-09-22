ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية في آب الماضي

لندن 22 أيلول (بترا)- أظهرت بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت في آب الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وقال المكتب الحكومي اليوم الجمعة، إن حجم المبيعات ارتفع 0.4 بالمئة في آب الماضي على أساس شهري بعد انخفاض بنسبة 1.1 بالمئة تموز.

وقالت هيذر بوفيل نائبة مدير المسوح والمؤشرات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات، "في حين أن المبيعات تشهد تقلصا بشكل عام، فإن الانتعاش الجزئي كان مدفوعا بمبيعات المواد الغذائية ومبيعات قوية للملابس في هذا الشهر".

--(بترا)

رش/أس

22/09/2023 11:51:32