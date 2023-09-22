ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية في آب الماضي

ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية في آب الماضي
التاريخ
9/22/2023 2:56:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 22 أيلول (بترا)- أظهرت بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت في آب الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وقال المكتب الحكومي اليوم الجمعة، إن حجم المبيعات ارتفع 0.4 بالمئة في آب الماضي على أساس شهري بعد انخفاض بنسبة 1.1 بالمئة تموز.
وقالت هيذر بوفيل نائبة مدير المسوح والمؤشرات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات، "في حين أن المبيعات تشهد تقلصا بشكل عام، فإن الانتعاش الجزئي كان مدفوعا بمبيعات المواد الغذائية ومبيعات قوية للملابس في هذا الشهر".
--(بترا)
رش/أس
22/09/2023 11:51:32
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