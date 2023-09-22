أسهم اليابان تغلق على انخفاض

أسهم اليابان تغلق على انخفاض
التاريخ
9/22/2023 2:56:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا)- قلصت الأسهم اليابانية خسائرها في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بعدما قرر بنك اليابان تثبيت معدل الفائدة.
وأنهى المؤشر نيكي جلسة اليوم منخفضا 0.52 بالمئة عند 32402 نقطة بعد أن هوى إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع تقريبا عند 32154 نقطة في وقت سابق اليوم مقتفيا الانخفاضات الحادة في وول ستريت وسط مخاوف من المزيد من التشديد النقدي من جانب الفدرالي الأميركي. فيما قلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره الحادة التي بلغت 1.2 بالمئة لينهي اليوم منخفضا 0.3 بالمئة فقط.
وحصلت الأسهم اليابانية على دعم إضافي بسبب تراجع الين الذي واصل الانخفاض مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان متجها نحو أدنى مستوى في عشرة أشهر.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
22/09/2023 11:49:45
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