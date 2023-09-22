أسهم اليابان تغلق على انخفاض

عمان 22 أيلول (بترا)- قلصت الأسهم اليابانية خسائرها في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بعدما قرر بنك اليابان تثبيت معدل الفائدة.

وأنهى المؤشر نيكي جلسة اليوم منخفضا 0.52 بالمئة عند 32402 نقطة بعد أن هوى إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع تقريبا عند 32154 نقطة في وقت سابق اليوم مقتفيا الانخفاضات الحادة في وول ستريت وسط مخاوف من المزيد من التشديد النقدي من جانب الفدرالي الأميركي. فيما قلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره الحادة التي بلغت 1.2 بالمئة لينهي اليوم منخفضا 0.3 بالمئة فقط.

وحصلت الأسهم اليابانية على دعم إضافي بسبب تراجع الين الذي واصل الانخفاض مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان متجها نحو أدنى مستوى في عشرة أشهر.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

22/09/2023 11:49:45