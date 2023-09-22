تعرف على المكرمين فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي





وحضر حفل الافتتاح الفنان أحمد رزق والذى تحمل الدورة 13 اسمه، والفنان أحمد صيام، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والفنانة عارفة عبد الرسول، والملحن كريم عرفة.







وتحمل الدورة 13من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى (مسرح بلا إنتاج) اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".





‏‎يأتى هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتمارس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التى تعنى بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.





ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى (مسرح بلا إنتاج) تحت رعاية وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وتم تأسيسه عام 2008 على يد الرئيس الشرفى للمهرجان دكتور جمال ياقوت.





‏‎سوف تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية، مركز الجيزويت الثقافى، مسرح ليسيه الحرية، مركز الإبداع، مسرح قصر ثقافة الأنفوشى.





