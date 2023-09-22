جمال ياقوت بافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحى: هناك فرق بين المسرح الفقير وبلا إنتاج





وأضاف ياقوت : مسرح بلا إنتاج معناها عدم وجود انتاج ضخم، وبالفعل عرضنا فى أول دورة 7 عروض، وأحب أن أوضح أن هناك فرق كبير بين بلا إنتاج ومسرح فقير، ففى بلا إنتاج تصنع مظهر مبهج وثرى ولكن " من غير فلوس "، كل الشكر لإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة فهى أول من دعمت حضور الفرق الأجنبية وكل الشكر للدكتورة نيڤين الكيلانى التى أكملت هذا الدعم.







ومن جانبه قال الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان : هناك الكثير لا يعرف المجهود الذى بذلناه كى نصل بتلك اللحظة، فهذا العام تعبنا كى نستكمل تلك الدورة التى كانت مهددة بالتوقف، لكن لولا وقوف الأصدقاء والمحبين بجانبنا وعلى رأسهم المخرج أحمد السيد الذى ساعد على استكمال دعم وزارة الثقافة لنا، شكراً لكل من وقف بجانب المهرجان وشكراً للفنان أحمد رزق لقبوله أن تحمل الدورة 13 اسمه.







وقال الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان : أهلا بكم فى عروس البحر سعدنا بحضوركم ضيوف من كل أنحاء العالم، أتقدم بالشكر لمعالى وزيرة الثقافة وجميع الجهات الداعمة لهذا الحدث، وأرحب بالفنان الكبير مقاماً ابن اسكندرية أحمد رزق، لقد اجتهدنا بقدر الامكان لتقديم دورة تليق بالإسكندرية ونتمنى لجميع المشاركين دورة ممتعة.





