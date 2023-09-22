عمرو الفقى يقدم واجب العزاء لـ دينا الشربينى فى وفاة والدتها





وحضر العزاء كل من النجوم الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، روجينا ومحمد إمام وهانى رمزى ومايا دياب وإياد نصار وهنا الزاهد وميمى جمال هنا شيحة صبا مبارك والاعلامية بوسى وجيهان الشماشرجى ومحمد ثروت ودنيا سمير غانم والإعلامى رامى رضوان واية سماحة وعلا غانم وأحمد صلاح حسنى وهشام ماجد.





وشيعت جنازة والدة دينا الشربينى من مسجد المشير طنطاوى، أمس الخميس ودفنت بمقابر الأسرة، وحرص عدد من الفنانين على الحضور لمواساة دينا منهم: أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد ممدوح، أشرف زكى، عمر السعيد، وريهام عبد الغفور، بجانب عدد كبير من الأسرة والأصدقاء، وظهرت دينا خلال العزاء فى حالة من الانهيار.





ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا فى شهر أبريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.





وعرض لدينا الشربينى فى موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت فى بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغنى، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلانى، مجدى كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



