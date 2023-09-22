Saturday, 23 September 2023 12:07 GMT

ياسمين رئيس وكريم فهمى ومى عمر ومحمد سامى فى عزاء والدة دينا الشربينى

9/22/2023 2:55:53 PM
(MENAFN- Youm7) قدم كل من النجوم ياسمين رئيس وكريم فهمى ومى عمر والمخرج محمد سامى وشيكو وشريف منير وأحمد خالد صالح واجب العزاء للنجمة دينا الشربينى فى وفاة والدتها بمسجد المشير طنطاوى.



وحضر العزاء كل من النجوم أشرف زكي، نقيب الممثلين، وروجينا ومحمد إمام وهانى رمزى ومايا دياب وإياد نصار وهنا الزاهد، واجب العزاء للنجمة
دينا الشربينى
فى وفاة والدتها، وذلك بمسجد المشير طنطاوى.



وشُيعت جنازة والدة دينا الشربينى من مسجد المشير طنطاوي، أمس الخميس، ودُفنت بمقابر الأسرة، وحرص عدد من الفنانين على الحضور لمواساة دينا منهم: أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد ممدوح، أشرف زكى، عمر السعيد، وريهام عبد الغفور، بجانب عدد كبير من الأسرة والأصدقاء، وظهرت دينا خلال العزاء في حالة من الانهيار.



ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر أبريل الماضى، وعُرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته، إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.



وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.









MENAFN22092023000132011024ID1107123697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث