أحمد داود فى مصنع الكراسى بالحلقة الأولى من برنامج الكونتينر

برنامج الكونتينر يعرض

أسبوعياً يوم الجمعة والسبت الساعة 8 مساءً على قناة ON.

ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج

الكونتينر

الثورة الصناعية التى أحدثتها مصر فى الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر فى مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.

كما يستعد النجم أحمد داود لتقديم فيلم سينمائى جديد بعنوان قاعة الأوركيد والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنة شلبي، تأليف وإخراج هبه يسري. ويعتبر ذلك هو العمل السينمائى الثانى الذى يجمع داود ومنة بعد تعاونهما فى فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

يأتى ذلك بعد فيلمه يوم 13 الذى حصد إيرادات اقتربت من 33 مليون جنيه مصري.



كما

بدأ أحمد داود مؤخرا تصوير مسلسله بعنوان "زينهم" من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك.



