بلاش بلاستيك واستخدمى السليكون.. 5 تغييرات بسيطة لمنزل صديق للبيئة

بلاش بلاستيك واستخدمى السليكون.. 5 تغييرات بسيطة لمنزل صديق للبيئة
التاريخ
9/22/2023 2:55:44 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت تتساءل عن كيفية جعل نمط حياتك أكثر استدامة، فإن إنشاء عادات بسيطة وصديقة للبيئة في منزلك يعد شيئًا رائعًا، سواء من منظفات الغسيل إلى ورق التواليت، ومن سائل الغسيل إلى مناديل المطبخ وهناك طرق لا حصر لها لجعل نمط حياتك أقل ضررًا على البيئة وأكثر استدامة
كما ذكره موقع مجلة "Hello". تركيب أجهزة موفرة للمياه
قم بتركيب أجهزة توفير المياه مثل رؤوس الدش ذات الحد الزمني أو حنفيات التحكم في التدفق. ستساعد هذه الأجهزة في تقليل استهلاك المياه وتوفير الموارد المائية الثمينة. أكياس الطعام المصنوعة السليكون
قد تكون أكياس الطعام البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مريحة وبأسعار معقولة، ولكنها تنتج كمية غير ضرورية من النفايات البلاستيكية التي ستنتهي في نهاية المطاف في مكب النفايات. بدلًا من ذلك، استبدلها بأكياس الطعام المصنوعة من السيليكون والتي يمكنها تخزين الطعام الصلب والسائل في الثلاجة أو الفريزر أو على الرفوف ثم وضعها في غسالة الأطباق لاستخدامها مرة أخرى، تحتوي أيضًا على نافذة يمكن من خلالها كتابة المحتويات والتاريخ الأفضل، ثم مسحها بسهولة بقطعة قماش مبللة.
أكياس سيليكون استبدل ورق التغليف بأغلفة شمع العسل
تُعد أغلفة الطعام المصنوعة من شمع العسل البديل المثالي الصديق للبيئة للأفلام البلاستيكية، فهي تساعد على الحفاظ على الطعام بشكل طبيعي، كما أنها أكثر مسامية بكثير من الغلاف البلاستيكي، مما يسمح لطعامك بالبقاء طازجًا لفترة أطول، ويقلل من إهدار الطعام.
أغلفة شمع عسل استبدل بخاخ مواد التنظيف الكيميائية بمنظف خالٍ من الكلور
زجاجة الرذاذ القابلة للفتح والغلق المنظفة للحمامات والأرضيات، بحيث يمكن استخدمها أكثر من مرة، بدلًا من استخدام زجاجة المواد الكيميائية، ما عليك سوى إعادة ملء زجاجة الرش الخاصة بك بكيس من منظف وماء خالي من الكلور والمواد الكيميائية التي تضر بالبيئة.
زجاجة رذاذ استخدام أدوات وأواني قابلة لإعادة الاستخدام
تجنب استخدام الأواني البلاستيكية القابلة للتلف واستبدلها بأدوات وأواني متينة قابلة لإعادة الاستخدام مثل الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ. ستقلل هذه الخطوة من إنتاج النفايات وتقليل التلوث البلاستيكي.
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