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بلاش بلاستيك واستخدمى السليكون.. 5 تغييرات بسيطة لمنزل صديق للبيئة

9/22/2023 2:55:44 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت تتساءل عن كيفية جعل نمط حياتك أكثر استدامة، فإن إنشاء عادات بسيطة وصديقة للبيئة في منزلك يعد شيئًا رائعًا، سواء من منظفات الغسيل إلى ورق التواليت، ومن سائل الغسيل إلى مناديل المطبخ وهناك طرق لا حصر لها لجعل نمط حياتك أقل ضررًا على البيئة وأكثر استدامة
كما ذكره موقع مجلة "Hello".

تركيب أجهزة موفرة للمياه

قم بتركيب أجهزة توفير المياه مثل رؤوس الدش ذات الحد الزمني أو حنفيات التحكم في التدفق. ستساعد هذه الأجهزة في تقليل استهلاك المياه وتوفير الموارد المائية الثمينة.

أكياس الطعام المصنوعة السليكون

قد تكون أكياس الطعام البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مريحة وبأسعار معقولة، ولكنها تنتج كمية غير ضرورية من النفايات البلاستيكية التي ستنتهي في نهاية المطاف في مكب النفايات. بدلًا من ذلك، استبدلها بأكياس الطعام المصنوعة من السيليكون والتي يمكنها تخزين الطعام الصلب والسائل في الثلاجة أو الفريزر أو على الرفوف ثم وضعها في غسالة الأطباق لاستخدامها مرة أخرى، تحتوي أيضًا على نافذة يمكن من خلالها كتابة المحتويات والتاريخ الأفضل، ثم مسحها بسهولة بقطعة قماش مبللة.


أكياس سيليكون استبدل ورق التغليف بأغلفة شمع العسل

تُعد أغلفة الطعام المصنوعة من شمع العسل البديل المثالي الصديق للبيئة للأفلام البلاستيكية، فهي تساعد على الحفاظ على الطعام بشكل طبيعي، كما أنها أكثر مسامية بكثير من الغلاف البلاستيكي، مما يسمح لطعامك بالبقاء طازجًا لفترة أطول، ويقلل من إهدار الطعام.


أغلفة شمع عسل استبدل بخاخ مواد التنظيف الكيميائية بمنظف خالٍ من الكلور

زجاجة الرذاذ القابلة للفتح والغلق المنظفة للحمامات والأرضيات، بحيث يمكن استخدمها أكثر من مرة، بدلًا من استخدام زجاجة المواد الكيميائية، ما عليك سوى إعادة ملء زجاجة الرش الخاصة بك بكيس من منظف وماء خالي من الكلور والمواد الكيميائية التي تضر بالبيئة.


زجاجة رذاذ استخدام أدوات وأواني قابلة لإعادة الاستخدام

تجنب استخدام الأواني البلاستيكية القابلة للتلف واستبدلها بأدوات وأواني متينة قابلة لإعادة الاستخدام مثل الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ. ستقلل هذه الخطوة من إنتاج النفايات وتقليل التلوث البلاستيكي.


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