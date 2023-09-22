بلاش بلاستيك واستخدمى السليكون.. 5 تغييرات بسيطة لمنزل صديق للبيئة

قم بتركيب أجهزة توفير المياه مثل رؤوس الدش ذات الحد الزمني أو حنفيات التحكم في التدفق. ستساعد هذه الأجهزة في تقليل استهلاك المياه وتوفير الموارد المائية الثمينة.

قد تكون أكياس الطعام البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مريحة وبأسعار معقولة، ولكنها تنتج كمية غير ضرورية من النفايات البلاستيكية التي ستنتهي في نهاية المطاف في مكب النفايات. بدلًا من ذلك، استبدلها بأكياس الطعام المصنوعة من السيليكون والتي يمكنها تخزين الطعام الصلب والسائل في الثلاجة أو الفريزر أو على الرفوف ثم وضعها في غسالة الأطباق لاستخدامها مرة أخرى، تحتوي أيضًا على نافذة يمكن من خلالها كتابة المحتويات والتاريخ الأفضل، ثم مسحها بسهولة بقطعة قماش مبللة.

تُعد أغلفة الطعام المصنوعة من شمع العسل البديل المثالي الصديق للبيئة للأفلام البلاستيكية، فهي تساعد على الحفاظ على الطعام بشكل طبيعي، كما أنها أكثر مسامية بكثير من الغلاف البلاستيكي، مما يسمح لطعامك بالبقاء طازجًا لفترة أطول، ويقلل من إهدار الطعام.

زجاجة الرذاذ القابلة للفتح والغلق المنظفة للحمامات والأرضيات، بحيث يمكن استخدمها أكثر من مرة، بدلًا من استخدام زجاجة المواد الكيميائية، ما عليك سوى إعادة ملء زجاجة الرش الخاصة بك بكيس من منظف وماء خالي من الكلور والمواد الكيميائية التي تضر بالبيئة.

تجنب استخدام الأواني البلاستيكية القابلة للتلف واستبدلها بأدوات وأواني متينة قابلة لإعادة الاستخدام مثل الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ. ستقلل هذه الخطوة من إنتاج النفايات وتقليل التلوث البلاستيكي.