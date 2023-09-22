جروبات الماميز بدون صداع.. قللي رسايل صوتية وابعدي عن التوتر والشائعات





وترى استشاري تعديل السلوك أنه من الضروري التواصل المستمر مع المدرسة من قبل الأمهات بشكل دوري، لمتابعة الطفل سلوكيا ومدى تقدمه في العملية التعليمية،

فقد يؤدى عدم المتابعة إلى عدم معرفة ما يدور مع طفلها من مشاكل يومية دون الالمام بها، وعدم المتابعة يشعر الطفل بعدم اهتمام الأم به ويبدء في المقارنة بينه وبين زملاءه خاصه مع أمهاتهم اللاتي يحرصن على متابعة أطفالهم يوميا فمتابعة الأمهات للطفل يعطى الطفل الاطمئنان والشعور بالأمان بوجود الأم والتدخل حين الاحتياج خاصة مع سوء معاملة المعلمين أو التعدي على الطالب أو الاهمال للطفل ودون التركيز معه وعدم اعطاؤه الأولوية في المشاركة والتركيز على تصحيح واجباته .

