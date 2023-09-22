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جروبات الماميز بدون صداع.. قللي رسايل صوتية وابعدي عن التوتر والشائعات

9/22/2023 2:55:44 PM
(MENAFN- Youm7) تهتم الأمهات بجروبات المدرسة، فتحرص الأمهات على المشاركة في كل جروبات المتعلقة بالمدرسة أو المرحلة العمرية على الفيس بوك والواتساب، وعبر مئات الرسائل اليومية للمشاركين بالجروبات من مناقشة مشاكل
يومية للمدرسة يزدحم الهاتف بالصور والرسائل الصوتية، مما يشكل عبء على الأمهات لمتابعة كافة التفاصيل على مدار اليوم، فكيف تستفيد الأمهات من الفكرة في التواصل مع أولياء الأمور الآخرين والمدرسين دون الوقوع في دوامة دراما جروبات الماميمز؟
تقول شيماء عراقي استشاري تعديل السلوك لـ"اليوم السابع" إنه لابد من وجود ضوابط للجروب، ويجب على الأمهات الحذر فى استخدام جروبات الماميز بطرق سليمة يوميا. بلاش أحاديث جانبية
وتوضح:" يفضل عدم الاشتراك في الجروبات غير المخصصة للمواد التعليمية، وتجنب المشاركة في الأحاديث الهامشية والتطرق في الكلام عن الحياة الشخصية للطالب وطريقة معيشته وأسلوب حياته مما يؤدى إلى احراج الطالب بين زملاءه بسبب الأم نتيجة لأنها تحكى مواقف خاصة بأبنها مع الأمهات، تداول المعلومات الخاطئة يؤدى إلى التوتر والقلق خاصة فيما يتعلق بمواعيد الامتحانات الشهرية وطرق نماذج الامتحان مما يؤدى إلى انغماس الأمهات في تنزيل عشرات الروابط في نماذج مختلفة تؤدى إلى التشتت.

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مراعاة الذوق العام وحرص في الاستيكر والإيموشن وتتابع: "لابد من وضع ضوابط على الجروب بالتحكم في غلق الجروبات ومراعاة مواعيد العمل والنوم نظرا للرسائل غير المفيدة للأخرين واحترام الغير، التعامل مع الاستيكر والأيموشن ومراعاة الذوق العام لأنها قد تؤدى إلى خدش حياء الأمهات، وقد تفهم بشكل خاطئ يتسبب في المشاكل بين الأمهات.
يجب أيضًا عدم الإطالة في الرسائل الصوتية
للأمهات والاكتفاء بالشات دون الحاجة لاستخدام الصوت وإرسال لأنه يزعج الأخرين، التعامل مع الشائعات بحكمه دون الانسياق وراء الأمهات في تداول معلومات خاطئة والتروي في نقل وشير للمعلومات وعدم الأسهم في نشر الشائعات.



الواتساب قواعد التواصل مع المدرسين

وترى استشاري تعديل السلوك أنه من الضروري التواصل المستمر مع المدرسة من قبل الأمهات بشكل دوري، لمتابعة الطفل سلوكيا ومدى تقدمه في العملية التعليمية،
فقد يؤدى عدم المتابعة إلى عدم معرفة ما يدور مع طفلها من مشاكل يومية دون الالمام بها، وعدم المتابعة يشعر الطفل بعدم اهتمام الأم به ويبدء في المقارنة بينه وبين زملاءه خاصه مع أمهاتهم اللاتي يحرصن على متابعة أطفالهم يوميا فمتابعة الأمهات للطفل يعطى الطفل الاطمئنان والشعور بالأمان بوجود الأم والتدخل حين الاحتياج خاصة مع سوء معاملة المعلمين أو التعدي على الطالب أو الاهمال للطفل ودون التركيز معه وعدم اعطاؤه الأولوية في المشاركة والتركيز على تصحيح واجباته .


الواتساب
وتابعت: "على الأمهات عمل جدول زمنى للمتابعة بشكل شهري للحرص على زيارة المدرسة ومقابلة المدرسين والتدخل في حالة المشكلة، و توطيد العلاقة بإدارة المدرسة يزيد من تحصين الطفل ضد أي اعتداء لأن الطفل سيأخذ حقوقه بشكل جيد نظرا لمعرفة المعلمين بالأم وعلاقتها الجيدة معهم، أيضًا ربط الطفل بالمعلم يحسن من العلاقة بينهم ويجعله يحب المادة الخاصة به نظرا لحسن اسلوب المعلم مع الطفل، ولذلك يجب أن تحرص الأمهات في شكر وثناء المعلمات وتوطيد علاقة طفلها معهم، يمكن استغلال الأمهات لبعض المناسبات الخاصة بالطفل كأعياد الميلاد والحرص على اقامتها مع زملائه ومع المعلمات ليزيد من علاقة الطفل الجيدة بالوسط المحيط به بالمدرسة

واستكملت: "من المهم الحرص على التعامل الجيد مع المشرفات ومشرفة الباص والعاملات في حمامات المدرسة وتوطيد العلاقة معهم لحماية طفلها ورعايته من قبلهم نظرا للعلاقة الطيبة مع الأم عدم افتعال المشاكل للمدرسة ومراعاة التعليقات السلبية عن إدراة المدرسة على جروبات الفيس بوك، أو نشر أي مشاكل تخص الطفل بالمدرسة على الصفحات أو حكى تجارب للطفل اذا مر بمشاكل مع الإدارة على الصفحات مما يؤثر على حدوث فجوة بين الأمهات وإدارة المدرسة، والتعامل بحرص دون فرض الرأي وافتعال المشاكل.

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