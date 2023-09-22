كونيسلر كريمى وبلاشر وردى.. حيل مكياج بسيطة تجعل بشرتك متوجهة





المفتاح هنا هو استخدام تغطية للبشرة المستهدفة عن طريق شراء واستخدام المنتجات ذات الأساس الكريمي لأنها أكثر طبيعية.

خاصة الكونسيلر "خافي العيوب" والأهم من ذلك، هو اختيار الظل المناسب. إذا تمكنت من الحصول على اللون الصحيح لبشرتك من البداية في الفاونديشن والكونسيلر، فستحتاجين فقط إلى تغطية العيب.





أحمر الخدود هو المفتاح، فلا يمكنكِ الحصول على مظهر منعش بدون أحمر الخدود "البلاشر" الذي يبرز بشرتك وعينيك، ويمنح بشرتك توهجًا رائعًا.

كما عليكِ

تقسيم "الهايلايتر"، يعد مزج الهايلايتر مع أحمر الخدود أيضًا خدعة رائعة لإضفاء المزيد من الحيوية على مظهرك.





تريدى أن يكون مكياجك متوهجًا؟ الخطأ الأول الذي يمكن أن ترتكبيه عند محاولتك إضفاء الحيوية على البشرة الباهتة هو استخدام البرونزر والسمرة المزيفة بشكل ثقيل جدًا.

بدلاً من ذلك، استخدمي أحمر الخدود باللون الخوخي والمرجاني والوردي لتفتيح البشرة وإبرازها. هناك شيء جميل في أحمر الخدود الكريمي خفيف الوزن، ووضعه في تركيبة كريمية يعني أيضًا أنه سوف يمتزج مع بشرتك للحصول على لون أكثر طبيعية.