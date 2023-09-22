كونيسلر كريمى وبلاشر وردى.. حيل مكياج بسيطة تجعل بشرتك متوجهة
التاريخ
9/22/2023 2:55:44 PM
(MENAFN- Youm7) اعتاد الكثير منا على وضع كميات من المكياج على بشرتنا أثناء الخروج من البيت، لأنه يعطى شكل جميل وجذاب لوجهك، سواء كان ذلك بإضافة كحل أسود أو لون شفاه أو بلاشر وردى، ولكن يظل دائمًا السؤال كيف يمكنكِ تغطية العيوب أو البقع الشمسية دون استخدام المزيد من المنتجات؟ من أجل مظهر أكثر طبيعية، ووفقًا لموقع "Style craze" يتعلق الأمر بوضع طبقات من منتجاتك بلطف حتى تكون لديك تغطية كافية تجعلك تشعرين بالراحة ويمكنك رؤية بشرتك تتوهج.
مكياج متوهج
المفتاح هنا هو استخدام تغطية للبشرة المستهدفة عن طريق شراء واستخدام المنتجات ذات الأساس الكريمي لأنها أكثر طبيعية.
خاصة الكونسيلر "خافي العيوب" والأهم من ذلك، هو اختيار الظل المناسب. إذا تمكنت من الحصول على اللون الصحيح لبشرتك من البداية في الفاونديشن والكونسيلر، فستحتاجين فقط إلى تغطية العيب.
ماذا عن أحمر الخدود؟
أحمر الخدود هو المفتاح، فلا يمكنكِ الحصول على مظهر منعش بدون أحمر الخدود "البلاشر" الذي يبرز بشرتك وعينيك، ويمنح بشرتك توهجًا رائعًا.
كما عليكِ
تقسيم "الهايلايتر"، يعد مزج الهايلايتر مع أحمر الخدود أيضًا خدعة رائعة لإضفاء المزيد من الحيوية على مظهرك.
مكياج
ما هو أكبر خطأ أثناء وضع مكياج مشرق؟
تريدى أن يكون مكياجك متوهجًا؟ الخطأ الأول الذي يمكن أن ترتكبيه عند محاولتك إضفاء الحيوية على البشرة الباهتة هو استخدام البرونزر والسمرة المزيفة بشكل ثقيل جدًا.
بدلاً من ذلك، استخدمي أحمر الخدود باللون الخوخي والمرجاني والوردي لتفتيح البشرة وإبرازها. هناك شيء جميل في أحمر الخدود الكريمي خفيف الوزن، ووضعه في تركيبة كريمية يعني أيضًا أنه سوف يمتزج مع بشرتك للحصول على لون أكثر طبيعية.
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