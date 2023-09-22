5 ألوان ممكن تنسقيها مع اللون الأخضر فى إطلالة أنيقة ومختلفة

5 ألوان ممكن تنسقيها مع اللون الأخضر فى إطلالة أنيقة ومختلفة
التاريخ
9/22/2023 2:55:44 PM
(MENAFN- Youm7) جميع
المهتمين بالموضة على الإنترنت مهووسون حاليًا باللون الأخضر، شيء ما في اللون العشبي يضفي لمسة من التميز على الإطلالة اليومية، وبغض النظر عن الظل الذي ترتديه، فإنه يجعل أي شيء ملفتًا للنظر على الفور، على الرغم من ذلك، نعترف أنه من الصعب جدًا ارتداء هذا اللون، خاصة إذا كنت جديدًا في ارتداء الملابس الملونة، لذا تعرفي على أبرز الألوان التي يمكن تنسيقها مع اللون الأخضر لإطلالة مميزة ولافتة وفقًا لموقع "preview": الألوان التي تتناسب مع اللون الأخضر اللون الأبيض
من المعروف أن اللون الأبيض من الألوان البسيطة الأساسية، التي تكون متوافرة لدى كل فتاة، ومن السهل مزج اللون الأبيض مع اللون الأخضر مما يصنع تناغما واضحا، واللون الأخضر الفاتح mint green يجعل المظهر أكثر جمالا ورقيا، ويمكن لبس بلوزة باللون الأخضر مع سروال من اللون الأبيض.
درجات اللون البنى الفاتح
مع اللون الأبيض
اللون الأخضر يتجانس بشكل كبير مع اللون البنى، قد تريد الفتاة أن تحصل على ظل بارد من اللون الأخضر فيمكن الحصول على ذلك عن طريق ارتداء معه اللون البنى الفاتح والذى يكون هادئا بشكل صريح، فيمكن أن ترتدى الفتاة سروال من اللون البنى الفاتح أو الكاكى، وترتدى بلوزة من اللون الفستقى أو الأخضر مما يعطى طلة غير رسمية محببة.
البنى الغامق
مع درجات اللون البني الفاتحة
قد تحب الفتاة أن ترتدى اللون الأخضر النيون، فيمكن عندها الاستعانة باللون البنى الغامق، لعمل مزيج رائع، وتباين بصرى بين اللونين مما يجعل اللون البنى يخفف من اللون الأخضر النيون، لشكل أنيق لا ينسى.
اللون الأرجوانى
مع درجات اللون البني الداكن
اللون الأرجوانى من السهل إضافته للقائمة للألوان التي تليق مع اللون الأخضر، مما يصنع تناسق وتناغم كبير، واللون الأخضر واللون الأرجوانى يلفت النظر مما يعطى للطلة مظهر غير رسمي، عن طريق ارتداء بلوزة باللون الأرجوانى وتنورة من اللون الأخضر المربعات باللون الأبيض لطلة تشبه ملابس الدراسة.
اللون الوردى
مع اللون الأرجواني
يوجد خيار أكثر من رائع وهو ارتداء اللون الأخضر مع اللون الوردى، لأن اللون الوردى يعادل اللون الأخضر الغامق، لطلة متوازنة راقية، فيمكن ارتداء جاكت أخضر غامق اللون وتحته قميص وردى فاتح اللون وسروال أبيض وحذاء رياضى لطلة غاية في الأناقة.
مع اللون الوردي
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