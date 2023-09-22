5 ألوان ممكن تنسقيها مع اللون الأخضر فى إطلالة أنيقة ومختلفة

من المعروف أن اللون الأبيض من الألوان البسيطة الأساسية، التي تكون متوافرة لدى كل فتاة، ومن السهل مزج اللون الأبيض مع اللون الأخضر مما يصنع تناغما واضحا، واللون الأخضر الفاتح mint green يجعل المظهر أكثر جمالا ورقيا، ويمكن لبس بلوزة باللون الأخضر مع سروال من اللون الأبيض.



مع اللون الأبيض

اللون الأخضر يتجانس بشكل كبير مع اللون البنى، قد تريد الفتاة أن تحصل على ظل بارد من اللون الأخضر فيمكن الحصول على ذلك عن طريق ارتداء معه اللون البنى الفاتح والذى يكون هادئا بشكل صريح، فيمكن أن ترتدى الفتاة سروال من اللون البنى الفاتح أو الكاكى، وترتدى بلوزة من اللون الفستقى أو الأخضر مما يعطى طلة غير رسمية محببة.



مع درجات اللون البني الفاتحة

قد تحب الفتاة أن ترتدى اللون الأخضر النيون، فيمكن عندها الاستعانة باللون البنى الغامق، لعمل مزيج رائع، وتباين بصرى بين اللونين مما يجعل اللون البنى يخفف من اللون الأخضر النيون، لشكل أنيق لا ينسى.



مع درجات اللون البني الداكن

اللون الأرجوانى من السهل إضافته للقائمة للألوان التي تليق مع اللون الأخضر، مما يصنع تناسق وتناغم كبير، واللون الأخضر واللون الأرجوانى يلفت النظر مما يعطى للطلة مظهر غير رسمي، عن طريق ارتداء بلوزة باللون الأرجوانى وتنورة من اللون الأخضر المربعات باللون الأبيض لطلة تشبه ملابس الدراسة.



مع اللون الأرجواني

يوجد خيار أكثر من رائع وهو ارتداء اللون الأخضر مع اللون الوردى، لأن اللون الوردى يعادل اللون الأخضر الغامق، لطلة متوازنة راقية، فيمكن ارتداء جاكت أخضر غامق اللون وتحته قميص وردى فاتح اللون وسروال أبيض وحذاء رياضى لطلة غاية في الأناقة.



