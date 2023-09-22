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التخطيط تشارك في البرنامج التدريبي أهداف التنمية المستدامة بكوريا الجنوبية

9/22/2023 2:55:40 PM
(MENAFN- Youm7) شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة التنمية المستدامة في البرنامج التدريبي التنفيذي حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والذي تم عقده بمدينة انشيون بدولة كوريا الجنوبية.



نظم البرنامج التدريبي مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNOSD) الذي يعد الذراع التنفيذي لإدارة أهداف التنمية المستدامة (UNDSDG) التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA).





مشاركة وزارة التخطيط بأجندة التنمية المستدامة




وخلال مشاركتها قالت آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، إن البرنامج التدريبي استهدف تعزيز معارف ومهارات الكوادر الوطنية من الدول الأعضاء حول أجندة 2030، مع التركيز على عدد من الأهداف الأممية منها؛ الهدف 1 (القضاء على الفقر)، والهدف 2 (القضاء على الجوع)، الهدف 13 (التغير المناخي)، والهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، والهدف 17 (الشراكات من أجل التنمية).



كما تمت مناقشة توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن آليات إعداد التقارير الوطنية الطوعية لمتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عقد عدد من الزيارات الميدانية منها المنطقة الاقتصادية الحرة لمدينة انشيون.





ورشة عمل أجندة التنمية المستدامة




يشار إلى أن البرنامج التدريبي مثل فرصة لتيسير التواصل وتبادل أفضل الممارسات بين ممثلي الدول المختلفة، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات عبر القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية من مختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. حيث شارك في البرنامج ممثلي 35 دولة حول العالم من المعنيين بإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة وضمان اتساق الخطط التنموية الوطنية معها.









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