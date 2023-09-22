Saturday, 23 September 2023 12:06 GMT

أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2220 جنيها

9/22/2023 2:55:40 PM
(MENAFN- Youm7) شهد اليوم الجمعة 22-9-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2220 جنيها للجرام، وعقد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة في أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 فى مصر ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2220 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 حوالي 2537 جنيها، وسجل عيار 18 قيمة 1903 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17760 جنيها.
جاء هذا الارتفاع المحلي، نتيجة التأثير اللحظي لاجتماع الفيدرالي أمس الأول على سعر الذهب العالمي، مما دفع الأسعار إلى المستوى 1947 دولار للأونصة وهي تمثل مناطق المستوى النفسي 1950 دولار للأونصة، وذلك قبل أن يعود إلى الهبوط بعد صدور تصريحات رئيس البنك.

على المدى القصير قد يشهد استمرار الذهب في التراجع وصولا لمستويات 1910 دولار ومن بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة والذي سيحدد مصير الذهب سواء الارتداد لأعلى أو التوسع في الهبوط.



قيادات البنك الآسيوي للاستمار


مجلس إدارة البنك الآسيوى العالمى يجتمع لأول مرة بأفريقيا فى العاصمة الإدارية

عقد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة جين لي تشون رئيس البنك، وحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس الإدارة، وممثلي الدول الأعضاء، اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة في أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، التي تنعقد بشرم الشيخ يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بمشاركة فعّالة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية.


قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الاجتماع شهد بحث تنفيذ مشروع استثماري كبير في مصر بقطاعات مستدامة، كالنقل والتكنولوجيا في شراكة جديدة بين القطاع الخاص بمصر، وهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، تستهدف تعميق التعاون الإنمائي؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين بالعمل علي توفير حياة كريمة ترتكز علي مشروعات خضراء صديقة للبيئة، اتساقًا مع استراتيجية البنك الداعمة للتحول إلي بنية تحتية ذكية وتعميق التعاون الإقليمي وتعبئة رأس المال الخاص.



زيارة وفد من البنك الآسيوي للاستثمار لمنطقة الأهرامات


الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حوالي 35 ألف وحدة سكنية ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعي (أ) و (ب) بمدينة أكتوبر الجديدة، والذى يضم 24888 وحدة ضمن المرحلة الثالثة،
و 10104 وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة بالمشروع.
وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدينة أكتوبر الجديدة، بجانب المشروعات الخدمية التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، وأعمال المرافق ومنها تنفيذ محولات كهرباء المنطقة الصناعية بقدرة إجمالية 625 ميجا فولت أمبير.

MENAFN22092023000132011024ID1107123689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث