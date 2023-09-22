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تقرير: طرح حصة الحكومة في بنك الإسكندرية وفودافون للقطاع الخاص

9/22/2023 2:55:40 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حكومي، عن استهداف الحكومة طرح إحدى محطات الكهرباء، وشركة القناة للرباط وأنوار السفن بالبورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2023، إضافة إلى بيع حصة وزارة المالية في بنك الإسكندرية بنسبة 20% لصالح مستثمر استراتيجي، وانتهاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بيع حصة الدولة في شركة فودافون لصالح مستثمر استراتيجي.





يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لطرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص خلال الفترة من أكتوبر عام 2023 حتى يونيو عام 2024 بهدف جمع 5 مليارات دولار، وتتضمن الخطة بيع محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر عام 2023، يليها بشهر طرح محطات شركة وطنية، ويختتم العام بطرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، وبيع شركة صافي.





وانتهت الحكومة، من المرحلتين الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من عام 2022، والثانية من أغسطس عام 2022 حتى يوليو عام 2023 ليبلع إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول 5 مليارات دولار بنسبة 50% من المستهدف بحلول يونيو لعام 2024.



وضمت المرحلة الأولى من جدول الطروحات الحكومية، طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.



وفي المرحلة الثانية، تم التخارج الفعلي من 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة وهي :الصناعات الكيماوية، وأنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وأنشطة تكرير البترول.



وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، في ضوء تطبيق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.







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