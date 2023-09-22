اقرأ آخر نقد فنى كتبه الفنان التشكيلى عز الدين نجيب قبل رحيله

ويقول الفنان والناقد عز الدين نجيب جاء الاسكيتش، بعنوان "البصمة العميقة لشخصية الفنان، وإن أقدم اسكتشات وصلت إلينا منذ فجر التاريخ هى الرسوم العفوية على شقفات الفخار التى عثر عليها فى "دير المدينة" بالبر الغربى للأقصر، حيث كانت تقام ورش العمل للفنانين وربما مساكنهم أيضا، رسمها هؤلاء الفنانون فى وقت فراغهم من المهام الرسمية المكلفين بها بدون نية استخدامها فى أية أعمال دينية أو للتقرب من الآلهة أو الحكام، بل لمجرد التعبير الحر عن أحاسيسهم وخواطرهم، ويكون مصيرها عادة الإهمال والتحطيم فى النهاية، لذلك بدت مختلفة تماما عن طابع الرسوم الجنائزية بل المعبرة عن الحياة الواقعية على جدران المقابر والمعابد وكل ما له صفة القداسة وخدمة العقيدة، وبعيدة عن الاكتمال والأناقة والعظمة، ، بل بدت أقرب إلى الانطباعات اللحظية عن صور الحياة اليومية بحس تلقائى ودنيوى، متحررة من حاكمية الأساليب الرسمية المقيدة لحرية الفنان، لكنها تملك جرأة وطلاقة وحسا فرديا لصاحبها، بل إن بعضها يحمل حسا ساخرا أقرب إلى الكاريكاتير، معبرا عن وجهة نظر شخصية للفنان تعبر عن انتقاده لأمر من الأمور.

وقليلة هى الأعمال من هذا النوع التى حفظها لنا التاريخ من فنون الحضارات التالية حتى عصر النهضة الإيطالية فى القرن الخامس عشر، ولعل أكثر فنان من هذا العصر وعباقرته توفرت لدينا اسكتشات ودراسات خطية من إنتاجه هو ليوناردو دافنشى، وهى تتراوح بينالخطوط السريعة بالحبر الأسود أو البنى التى يقتنص بها الفنان الملامح الخام لوجوه وحركات مشخصاته أو خيوله وحيواناته، وبين الدراسات الأوليةلتشكيلاته الهندسية واختراعاته الميكانيكية، وبشكل عام كانت تمثل تخطى الفنان للقالب الدينى المتزمت للفن فى خدمة الكنيسة والإقطاع، ولا نزال نرى فيها بذرة العبقرية الفذة لهذا الرائد ،بوجوهها الإبداعية المتعددة وبصمتها الشخصية المبكرة التى جعلت من أعماله طاقات تعبيرية متجددة على مر الزمن.

ولو فتشنا فى تراث أى فنان كبير عبر التاريخ سوف نجد الكثير من هذه الانطباعات الأولية الطازجة بالأقلام والأحبار وقطع الطباشير الشمعى على الورق، بمثابة مفاتيح لأعمال فنية كبرى بألوان الزيت أو الفريسك، سوف تصل إلينا لاحقا مكتملة ومبهرة، ربما بدون نفس الطزاجة والفطرة الأولى لرسم الإسكتش أو الرسم التحضيرى الذى سبقها بألوان متقشفة وخطوط متحررة وملامس بدائية وبأقل قدر من التفاصيل، إلا بالنسبة للمقاطع التفصيلية للأيدى والأصابع وملامح الوجوه كدراسات تحضيرية للوحة الجدارية او لوحة الحامل.

إن تجارب،الاسكتشات والرسوم التحضيرية جديرة بأن تكون مَعينا لا ينضب للدارسين بحثا عن جذور وبصمات الإبداع لدى كل فنان، ومعرفة موقفه من الطبيعة بحالتها الأولية، وموقفه أيضا من المدارس الفنية فى خطوطها العريضة، وموقفه ثالثا من "الشكل الفنى" فى حالته الجنينية، وأخيرا لمعرفة منهج تطويعه وتطور أسلوبه حتى وصل إلى حالته النهائية

فى العمل الفنى بعد اكتماله.

وحقيقة الأمر ان الاسكتش القوى يعد عملا فنيا قائما بذاته يملك دعائم بقائه، واهم نموذج لذلك هى اسكتشات الفنان بيكاسو ، حيث نرى بعضها يتطور

باسلوب الفنان من الواقعية حتى التجريد، فى حالة نمو تمر عبر عدة مراحل، من التعبيرية إلى التكعيبية وصولا إلى التجريد..وخير مثال على ذلك من أعماله هو لوحته الجدارية الشهيرة "جورنيكا" عن الحرب الأهلية الأسبانية ومقاومة الفاشية، إن اسكتشات هذه الجدارية تعكس احتشادا بالشحنة التعبيرية، كما تمتلئ بعناصر الحركة والإيقاع والعلاقات البينية المتشابكة فى التكوين، وتتميز بومضات النور والظل وبقع التضاد والتداخل او العتامة والإضاءة، بل تحمل إرهاصات فلسفة الشكل ذاتها، كونها تبدأ باستلهام الطبيعة والواقع ثم تأخذ فى تحريف ملامحها وإعادة بنائها برؤية كلية "جشطلتية"ذات حلول ابتكارية، ما جعل من اللوحة فى النهاية اتجاها فنيا عالميا قابلا للبناء عليه واستلهامه من جانب العديد من الفنانين.

ولنأخذ بعض النماذج من حركتنا الفنية، لقد كانت رسوم الاسكتشات للفنان الرائد محمد ناجى عن حياة الصيادين والمراكبية على ترعة المحمودية، وحياة الحرفيين والشغيلة والحيوانات الألفة صديقة الفلاح وزحام الأسواق فى قريةأبو حمص بالبحيرة وغيرها فى ريف مصر مثل قرى الأقصر، بل رسومه أثناء رحلاته خارج مصر مثل قبرص واليونان، كانتتمثل خواطره وانطباعاته الأولى التى تمهد للوحاته الزيتية الكبيرة فيما بعد ، كان يسجل هذه الانطباعات الخطية فى دفتر اسكتشاته الذى لم يفرق يده يوما، ومنها ما تجده اليوم فى متحفه قرب الهرم على طريق الإسكندرية الصحراوى، كانت هذه الاسكتشات بمثابة مركبته التىانتقل بها من الكلاسيكية التى شب عليها متأثرا برموزها المشهورين فى الفن الأوروبى حين كان يستنسخ أعمالهم..إلىالواقعية حيث كان يستلهم آثار العمارة والنحت فى الفن المصرى القديم بالأقصر وقت أن اتخذ لنفسه مرسما بها منذ عام ١٩١٢ بالتبادل مع أسفاره المطولة إلى عواصم أوروبا، ثم انتقل عبر مركبة الاسكتشات الى التعبيرية عن ملامح الحياة اليومية بالاسكنرية وأبو حمص بعد أن أصبح أكثر نضجا مما كان فى بداياته، ثم انتقل إلى الانطباعية (التأثيرية) حين انتهى إلى التتلمذ على يد رائدها الفنان الفرنسى كلود مونيه عام ١٩١٨ فى مرسمه بضيعة جيفرنى، ثم كانت الاسكتشات أخيرا مفتاحه الإبداعى لفهم الطبيعة والعلاقات الاجتماعية للشعب وحكامه فى الحبشة عام ١٩٣٠، حيث أنجز مرحلته التعبيرية الضارية بمذاق الحوشية، تلك المرحلة الجياشة بالقوة والعفوية التى تعد التاج الذى يتوج رحلة حياته الفنية.

ويمكننا قول المعنى نفسه عن الفنان الرائد محمود سعيد، فى رسومه السريعة بالفحم أو بالأقلام ، عن حياة الريفأو الأحياء الشعبية بالإسكندرية، أو على شاطئ البحر، معبرا عن كفاح الصيادين، ففى هذه الرسوم الطليقة نجد جوهر الحس العاطفى والتأملى الرقراق قبل اكتماله ونضوجه فى لوحاته الزيتية، وربما كان يحملوجها آخر لشخصيته الفنية ؛ الوجه المتمرد على الكابع الكلاسيكى المحافظ لحياة طبقته الأرستقراطية، ولعل ذلط ما قاده أيضا إلى رسم لوحاته للمرأة العارية التى اختارها من البيئة الشعبية رغم وجود موديلات محترفات من أصول أوروبية، وكانت تسبق لوحاته الزيتية للنموذج العارى اسكتشات قوية يبدو فيها الضوء لاعبا أساسيا فوقها يبرز تضاريس الجسد الأنثوى فى رسوخ نحتى .

أما الفنان الرائد راغب عياد، فقد كانت روح الاسكتش مبتدأه ومنتهاه، بمعنى أن الخطوط السريعة السوداء المختزلة لملامح الطبيعة والأشخاص كانت مفتاح رؤيته الإبداعية، فجعل من الاسكتش بخطوطه المستلهمة من أسلوب الفن المصرى القديم عملا فنيا قائما بذاته، بل انتقل بفلسفة هذا الاسكتش إلى اللوحة الزيتية، أى انتقل إليها محملا بالحس اللحظى الطازج للقطة كما يتجلى فى الاسكتش، كما انتقل إلى اللوحو الكبيرة بالحركة والسياق التتابعى أفقيا ورأسيا متغاضيا عن المنظور الهندسى ذى الثلاثة أبعاد واكتفى

ببعدين اثنين بدون التجسيم الأسطوانى للأشكال، جاعلا من ازدحام الأشخاص والخطوط تجمعا بديلا للكتلة بالضل والنور، وذلك عل غرار التصوير فى الفن المصرى القديم، فجاءت أعماله قطعا مرتجلة تجمع بين طزاجة الحياة الشعبية وروح الشخصية المصرية الممتدة عبر الزمن.

ولعل الشقيقين سيف وأدهم وانلى كانا شاعرَىْ الاسكتس المرتجلين أكثر من غيرهما على امتداد الحركة الفنية فى مصر،

فبالإضافة إلى تتبعهما لزيارات الفرق الموسيقية والغنائية

والاستعراضية الأجنبية الزائرة للإسكندرية والجلوس فى كواليس مسارحها لالتقاط حركات مغنيى الاوبرا والراقصين والعازفين بخطوط مختزلة، إلى جانب اسكتشاتهما لملامح الحياة الشعبية بالإسكندرية وعلى شاطئ البحر، وكذا رسومهما التاريخية عن قرى النوبة -طبيعة وشعبا - عند بناء السد العالى أوائل الستينيات قبل غرق هذه القرى فى أعماق بحيرة السد، كانتهذه جميعا بمثابة معمل التجار والإبداع الذى تمتزج فيه لغة الواقع بلغة الخيال ولغة الجمال معا ، وقد أصبحت هذه الاسكتشات دروسا بليغة فى القبض على جوهر الشخصية وعلى محاور الحركة والتكوين والإيقاع ، تلك العناصر التى شكلت أساس لوحاتهما الزيتية كل بأسلوبه الخاص.

وثمة تجربة أخرى فى هذا الصدد لا يجب إغفالها ؛ وهى تجربة مرسم الأقصر الذى كان ملحقا بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة بين الأربعينيات والستينيات، فمن خلاله خرج أغلب فرسان الحركة الفنية فى مصر خلال تلك الحقبة، ونضجت مواهبهم العبقرية على حرارة البيئة الملهمة بعبق التراث الحضارى لمصر الفرعونية وزخم الحياة الريفية فى الأقصر والصحراء والقرى المترامية حولهما، وكانت الاسكتشات هى جهاز الاستشعار عن بعد لترجمة الحس الإبداعى للفنانين من الطبيعة الخام إلى ارواحهم وحواسهم ثم إلى دفاتر اسكتشاتهم ولوحاتهم، مما أسفر عن ترسيخ أعمدة الهوية

المصرية للحركة الفنية ، والتى لاتزال حتى اليوم حاملة جيناتها المتوارثة وسط تقلبات الفن العالمى ورياحه التى تعصف بالهويات الوطنية.

وسأحاول استدعاء ما أتذكره

من أسماء الفنانين الذين تتابعوا على هذا المرسم على مر الأجيال، بدءا بالفنانَين الرائدَين محمد ناجى وراغب عياد،

ومرورا بالفنانين الحسين فوزى وحامد ندا وصلاح طاهر وممدوح عمار وفاطمة عرارجى وآدم حنين ويوسف فرانسيس وسيد عبد الرسول ورفعت أحمد وعباس شهدى وأحمد الرشيدى وعبد الغفار شديد ونبيل تاج، وأعتز بلحاقى بالدفعات الأخيرة بالمرسم دفعة (١٩٦٢- ١٩٦٣) قبل ان يغلق أبوابه لأسباب بيروقراطية وغياب الرؤية المستقبلية.

إن المبادرة بإقامة هذا الصالون النوعى للاسكتش والرسوم التحضيرية خطوة مهمة ولو جاءت متأخرة، وفرصة أمام النقاد والباحثين لتوثيق وإحياء هذا الفرع الفنى بالغ الأهمية، سواء لأهميته فى حد ذاته، او لنفاذ الباحث من خلاله إلى عوالم أبعد وأعمق فى رؤى الفنانين بعد انتقالهم إلى تنفيذ لوحة التصوير أو التمثال الجدارى (النحت البارز) او التمثال الفراغى، بالإضافة إلى تحفيز الأجيال الجديدة من الفنانين والدارسين لصقل مواهبهم على مَسَنٌ الاسكتش والعجالات التحضيرية، فهما أقوى الأدوات لامتلاك البصمة الشخصية المتميزة لأى فنان.