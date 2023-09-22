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تكريم الفائزين فى مسابقة روايات مصرية للجيب بدار الأوبرا

9/22/2023 2:55:36 PM
(MENAFN- Youm7) استضاف المسرح الصغير بدار الأوبرا أمس، حفل توزيع جوائز المؤسسة العربية الحديثة في نسختها الثانية للفائزين بمسابقة روايات مصرية للجيب بفروعها الأربعة، وقام بتقديم الحفل الإعلامية منى سلمان، وشارك في الحفل عدد كبير من المثقفين من بينهم الإعلامي الكبير جمال الشاعر، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وأحمد مراد.
بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم قصير عن المؤسسة العربية الحديثة، أعقب الفيلم كلمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة مصطفى حمدي حيث توجه بالشكر لوزيرة الثقافة لدعمها لمشروع مسابقة روايات مصرية للجيب، تلاه
إعلان أسماء الفائزين بجوائز روايات مصرية للجيب، والتي جاءت كما يلي.. فرع الرواية أعلن الفائزين في فرع الرواية الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، وذكر أنه في فرع الرواية قد تقدم في فرع الرواية تقدم للمسابقة 369 رواية وصل منها 10 روايات للقائمة الطويلة وتكونت لجنة التحكيم من، السيناريست والكاتب الصحفي محمد هشام عبية، والروائية شيرين هنائي، والكاتبة الصحفية والشاعرة فاطمة ناعوت.
وفاز بالمركز الأول محمد احمد حسين عن روايته "طعام الآلهة"، والمركز الثاني فاز به الكاتب الأردني علي محمد حامد عن روايته حفار القبور، والمركز الثالث فاز به الكاتب السوداني محمد الفاتح عن رواية الصلاة في الظلمات. القصة القصيرة أعلن عن الفائزين بالمسابقة الدكتور هيثم الحاج علي وذكر أنه تقدم لها 237 مجموعة قصصية، وصلت منها 10 مجموعات للقائمة الطويلة، وكانت لجنة التحكيم تتكون من الدكتور حسين حمودة، والدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور أحمد الخميسي.
وفاز بالمركز الأول مجدي القوصي عن مجموعته أن تفعل شيئًا، والمركز الثاني فاز به أحمد محمد طوسون عن مجموعته عصافير الرغبة، والمركز الثالث فاز به أشرف أيوب عن المجموعة القصصية زجاجة عطر فرنسي. أدب الطفل أعلن عن الفائزين بمسابقة أدب الطفل الدكتور محمد فتحي وذكر انه تقدم للمسابقة 186 عملًا في أدب الطفل وصل منهم للقائمة الطويلة 12 عملًا، وكانت لجنة تحكيم أدب الطفل تتكون من: الدكتور محمد فتحي، أحمد فضل شبلول، أميمة عز الدين.
أما عن الفائزين ففي المركز الأول جاء الكاتب السوري: ربيع مرشد دلال ونجمها الوهاج، وفي المركز الثاني ياسمين مجدي عن رواية جيكا وانتيكة، وفي المركز الثالث سمر طاهر مطعم ببيت هالة. السيناريو والحوار اعلن عن الفائزين السيناريت محمد سليمان عبد الملك، وذكر أن المسابقة تقدم لها في مجال السيناريو 70 عملا وصل للقائمة الطويلة منها 10 أعمال، وكانت لجنة تحكيم السيناريو والحوار تتكون من السيناريست محمد سليمان عبد الملك، والسيناريست تامر ابراهيم.
أما عن الفائزين فجاء في بالمركز الأول طارق فتحي عن سيناريو رحلة الحاج عطاء الله السكندري إلى بلاد الإنجليز، والمركز الثاني طه حسين محمود حماد عن مسرحية شجرة الامنيات، وفاز بالمركز الثالث محمد سالم احمد سالم عبادة عن سيناريو الناظرون من السماء.

وأعقب إعلان الفائزين استراحة قصيرة ثم فقرة فنية قدمتها فرقة تنمية المواهب بدار الأوبرات وأخيرا تم عرض أوبريت الليلة الكبيرة تأليف الشاعر الكبير صلاح جاهين.

إعلان الفائزين بمسابقة روايات مصرية للجيب

إعلان الفائزين بمسابقة روايات مصرية للجيب

إعلان الفائزين بمسابقة روايات مصرية للجيب

إعلان الفائزين بمسابقة روايات مصرية للجيب



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