تكريم الفائزين فى مسابقة روايات مصرية للجيب بدار الأوبرا

تكريم الفائزين فى مسابقة روايات مصرية للجيب بدار الأوبرا
التاريخ
9/22/2023 2:55:36 PM
(MENAFN- Youm7) استضاف المسرح الصغير بدار الأوبرا أمس، حفل توزيع جوائز المؤسسة العربية الحديثة في نسختها الثانية للفائزين بمسابقة روايات مصرية للجيب بفروعها الأربعة، وقام بتقديم الحفل الإعلامية منى سلمان، وشارك في الحفل عدد كبير من المثقفين من بينهم الإعلامي الكبير جمال الشاعر، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وأحمد مراد.
بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم قصير عن المؤسسة العربية الحديثة، أعقب الفيلم كلمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة مصطفى حمدي حيث توجه بالشكر لوزيرة الثقافة لدعمها لمشروع مسابقة روايات مصرية للجيب، تلاه
إعلان أسماء الفائزين بجوائز روايات مصرية للجيب، والتي جاءت كما يلي.. فرع الرواية
أعلن الفائزين في فرع الرواية الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، وذكر أنه في فرع الرواية قد تقدم في فرع الرواية تقدم للمسابقة 369 رواية وصل منها 10 روايات للقائمة الطويلة وتكونت لجنة التحكيم من، السيناريست والكاتب الصحفي محمد هشام عبية، والروائية شيرين هنائي، والكاتبة الصحفية والشاعرة فاطمة ناعوت.
وفاز بالمركز الأول محمد احمد حسين عن روايته "طعام الآلهة"، والمركز الثاني فاز به الكاتب الأردني علي محمد حامد عن روايته حفار القبور، والمركز الثالث فاز به الكاتب السوداني محمد الفاتح عن رواية الصلاة في الظلمات. القصة القصيرة
أعلن عن الفائزين بالمسابقة الدكتور هيثم الحاج علي وذكر أنه تقدم لها 237 مجموعة قصصية، وصلت منها 10 مجموعات للقائمة الطويلة، وكانت لجنة التحكيم تتكون من الدكتور حسين حمودة، والدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور أحمد الخميسي.
وفاز بالمركز الأول مجدي القوصي عن مجموعته أن تفعل شيئًا، والمركز الثاني فاز به أحمد محمد طوسون عن مجموعته عصافير الرغبة، والمركز الثالث فاز به أشرف أيوب عن المجموعة القصصية زجاجة عطر فرنسي. أدب الطفل
أعلن عن الفائزين بمسابقة أدب الطفل الدكتور محمد فتحي وذكر انه تقدم للمسابقة 186 عملًا في أدب الطفل وصل منهم للقائمة الطويلة 12 عملًا، وكانت لجنة تحكيم أدب الطفل تتكون من: الدكتور محمد فتحي، أحمد فضل شبلول، أميمة عز الدين.
أما عن الفائزين ففي المركز الأول جاء الكاتب السوري: ربيع مرشد دلال ونجمها الوهاج، وفي المركز الثاني ياسمين مجدي عن رواية جيكا وانتيكة، وفي المركز الثالث سمر طاهر مطعم ببيت هالة. السيناريو والحوار
اعلن عن الفائزين السيناريت محمد سليمان عبد الملك، وذكر أن المسابقة تقدم لها في مجال السيناريو 70 عملا وصل للقائمة الطويلة منها 10 أعمال، وكانت لجنة تحكيم السيناريو والحوار تتكون من السيناريست محمد سليمان عبد الملك، والسيناريست تامر ابراهيم.
أما عن الفائزين فجاء في بالمركز الأول طارق فتحي عن سيناريو رحلة الحاج عطاء الله السكندري إلى بلاد الإنجليز، والمركز الثاني طه حسين محمود حماد عن مسرحية شجرة الامنيات، وفاز بالمركز الثالث محمد سالم احمد سالم عبادة عن سيناريو الناظرون من السماء.
وأعقب إعلان الفائزين استراحة قصيرة ثم فقرة فنية قدمتها فرقة تنمية المواهب بدار الأوبرات وأخيرا تم عرض أوبريت الليلة الكبيرة تأليف الشاعر الكبير صلاح جاهين.
إعلان الفائزين بمسابقة روايات مصرية للجيب
إعلان الفائزين بمسابقة روايات مصرية للجيب
إعلان الفائزين بمسابقة روايات مصرية للجيب
إعلان الفائزين بمسابقة روايات مصرية للجيب
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