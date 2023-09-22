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هشام سليم.. 4 أعمال فنية من أصول روائية أبرزها الكومى وحرب الجواسيس

9/22/2023 2:55:36 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنان هشام سليم ، إذ رحل عن عالمنا فى 22 سبتمبر عام 2022، عن عمر يناهز 64 عامًا، وهو ممثل مصرى أدى دور البطولة فى العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن لاعب الكرة المصرى صالح سليم.
وتنوعت أدوار هشام سليم وفى كل منها أثبت موهبته الكبيرة وبراعته فى تجسيد الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره فى كل مراحل عمره، دائماً تراه طبيعياً حقيقياً دون تكلف أو تصنع لذلك يدخل قلب وعقل المشاهد بسهولة.
تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال، وخلال مسيرته الكبيرة قدم عشرات الأعمال المأخوذة عن أصول روائية، من بينها: من فضلك وإحسانك
هو فيلم درامي مصري من إنتاج سنة 1986، إخراج ناجي أنجلو، بطولة صلاح ذو الفقار، وهدى سلطان، وفايزة كمال، وهشام سليم، عن عن قصة للأديب نجيب محفوظ تحمل نفس الاسم، صدرت في المجموعة القصصية "رأيت فيما يرى النائم" الصادرة عام 1982. الكومى مسلسل الكومي بطولة ممدوح عبد العليم وإلهام شاهين وهشام سليم ورجاء حسين ومحمود الجندي ومحمد الشقنقيري ووفاء عامر وغيرهم من النجوم، إنتاج عام 2001، مأخوذ عن رواية "وثانينا الكومى" للأديب الكبير خيرى شلبي، وتدور أحداثه حول شاب من الصعيد من عائلة فقيرة، كان يحلم بأن يصبح غنيا، ولكي يحقق ذلك فكر في النزول إلي القاهرة. الباحثات عن الحرية الباحثات عن الحرية فيلم مصري من إنتاج عام 2005، عن رواية "غابة من الشوك" لهدى الزين وسيناريو وحوار رفيق الصبان وإخراج إيناس الدغيدي ومن بطولة داليا البحيري وسناء موزيان ونيكول بردويل وهشام سليم، تدور أحداث الرواية في فرنسا حول مجموعة من النساء اللائي ينتمين إلى بلدان عربية مختلفة ولكنهن اضطررن للهجرة إلى خارج أوطانهم في محاولة منهن للتخلص من قيود مجتمعاتهم الذكورية التي تكبلهم، فيلتقين معًا ويتبادلن الحديث عن تجاربهم القاسية التي عايشوها وسط المُجتمع الغريي. حرب الجواسيس حرب الجواسيس هو مسلسل مصري أنتج عام 2009، من بطولة هشام سليم، ومنة شلبي، وإخراج نادر جلال، سيناريو وحوار بشير الديك، وهو مقتبس عن قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، تناولها أديب الجاسوسية الراحل صالح مرسي في إحدى روائعه الروائية والتي حملت اسم سامية فهمي، والذي هو اسم بطلة القصة التي تؤدي دورها النجمة منة شلبي. المسلسل يجسد عودة لمسلسلات الجاسوسية التي توقفت منذ فترة طويلة، تدور أحداث المسلسل حول سامية فهمي منة شلبي التي يسافر زوجها نبيل شريف سلامة للخارج فيستقطبه الموساد الإسرائيلي ليعمل معهم كجاسوس عقب نكسة 67 فيحاول دفع خطيبته سامية لذلك فترفض وتفضل الوطنية والانتماء على العاطفة



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