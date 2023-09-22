هشام سليم.. 4 أعمال فنية من أصول روائية أبرزها الكومى وحرب الجواسيس

هشام سليم.. 4 أعمال فنية من أصول روائية أبرزها الكومى وحرب الجواسيس
التاريخ
9/22/2023 2:55:36 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنان هشام سليم ، إذ رحل عن عالمنا فى 22 سبتمبر عام 2022، عن عمر يناهز 64 عامًا، وهو ممثل مصرى أدى دور البطولة فى العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن لاعب الكرة المصرى صالح سليم.
وتنوعت أدوار هشام سليم وفى كل منها أثبت موهبته الكبيرة وبراعته فى تجسيد الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره فى كل مراحل عمره، دائماً تراه طبيعياً حقيقياً دون تكلف أو تصنع لذلك يدخل قلب وعقل المشاهد بسهولة.
تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال، وخلال مسيرته الكبيرة قدم عشرات الأعمال المأخوذة عن أصول روائية، من بينها: من فضلك وإحسانك
هو فيلم درامي مصري من إنتاج سنة 1986، إخراج ناجي أنجلو، بطولة صلاح ذو الفقار، وهدى سلطان، وفايزة كمال، وهشام سليم، عن عن قصة للأديب نجيب محفوظ تحمل نفس الاسم، صدرت في المجموعة القصصية "رأيت فيما يرى النائم" الصادرة عام 1982. الكومى
مسلسل الكومي بطولة ممدوح عبد العليم وإلهام شاهين وهشام سليم ورجاء حسين ومحمود الجندي ومحمد الشقنقيري ووفاء عامر وغيرهم من النجوم، إنتاج عام 2001، مأخوذ عن رواية "وثانينا الكومى" للأديب الكبير خيرى شلبي، وتدور أحداثه حول شاب من الصعيد من عائلة فقيرة، كان يحلم بأن يصبح غنيا، ولكي يحقق ذلك فكر في النزول إلي القاهرة. الباحثات عن الحرية
الباحثات عن الحرية فيلم مصري من إنتاج عام 2005، عن رواية "غابة من الشوك" لهدى الزين وسيناريو وحوار رفيق الصبان وإخراج إيناس الدغيدي ومن بطولة داليا البحيري وسناء موزيان ونيكول بردويل وهشام سليم، تدور أحداث الرواية في فرنسا حول مجموعة من النساء اللائي ينتمين إلى بلدان عربية مختلفة ولكنهن اضطررن للهجرة إلى خارج أوطانهم في محاولة منهن للتخلص من قيود مجتمعاتهم الذكورية التي تكبلهم، فيلتقين معًا ويتبادلن الحديث عن تجاربهم القاسية التي عايشوها وسط المُجتمع الغريي. حرب الجواسيس
حرب الجواسيس هو مسلسل مصري أنتج عام 2009، من بطولة هشام سليم، ومنة شلبي، وإخراج نادر جلال، سيناريو وحوار بشير الديك، وهو مقتبس عن قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، تناولها أديب الجاسوسية الراحل صالح مرسي في إحدى روائعه الروائية والتي حملت اسم سامية فهمي، والذي هو اسم بطلة القصة التي تؤدي دورها النجمة منة شلبي. المسلسل يجسد عودة لمسلسلات الجاسوسية التي توقفت منذ فترة طويلة، تدور أحداث المسلسل حول سامية فهمي منة شلبي التي يسافر زوجها نبيل شريف سلامة للخارج فيستقطبه الموساد الإسرائيلي ليعمل معهم كجاسوس عقب نكسة 67 فيحاول دفع خطيبته سامية لذلك فترفض وتفضل الوطنية والانتماء على العاطفة
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