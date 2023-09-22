شاهد لوحات الفنان التشكيلى الراحل عز الدين نجيب
التاريخ
9/22/2023 2:55:36 PM
(MENAFN- Youm7) رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان عز الدين نجيب بعد صراع مع المرض حيث إنه كان يعانى من أزمة قلبية ما أسفر على إجراء عملية في القلب، بأحد مستشفيات مصر الجديدة، بحسب ما نشره الناقد الدكتور أحمد مجاهد.
ويعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 – 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995، وعضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).
أما بالنسبة للأعمال التى كلف بها، فمنها المشرف العام على مراكز الفنون التشكيلية (مركز الجرافيك ـ مركز النحت ـ وصب البروتر ـ مركز الخزف بالفسطاط ) من 1982ـ 1990، ومدير تحرير مجلة الشموع 1991و أسس مجمع الفنون بمدينة 15 مايو وعين مديرا عاما له (ندبًا) 1990ـ 1992، وعين مديراً عاماً للادارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية 1992 حتى مارس 2000،
وعمل مديراً عاماً للإدارة العامة لمراكز الانتاج الفنى بقطاع الفنون التشكيلية حتى أحيل للمعاش فى عام 2000
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وهنا مع مجموعة من أبرز لوحة همس الحيطان
لوحات الفنان الكبير الراحل عز الدين نجيب
همس-الحيطان
لوحة مناجاة
لوحة مناجاة
عمل عز الدين نجيب
اسكيتشات نجيب
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