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شاهد لوحات الفنان التشكيلى الراحل عز الدين نجيب

9/22/2023 2:55:36 PM
(MENAFN- Youm7) رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان عز الدين نجيب بعد صراع مع المرض حيث إنه كان يعانى من أزمة قلبية ما أسفر على إجراء عملية في القلب، بأحد مستشفيات مصر الجديدة، بحسب ما نشره الناقد الدكتور أحمد مجاهد.

ويعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 – 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995، وعضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).

أما بالنسبة للأعمال التى كلف بها، فمنها المشرف العام على مراكز الفنون التشكيلية (مركز الجرافيك ـ مركز النحت ـ وصب البروتر ـ مركز الخزف بالفسطاط ) من 1982ـ 1990، ومدير تحرير مجلة الشموع 1991و أسس مجمع الفنون بمدينة 15 مايو وعين مديرا عاما له (ندبًا) 1990ـ 1992، وعين مديراً عاماً للادارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية 1992 حتى مارس 2000،
وعمل مديراً عاماً للإدارة العامة لمراكز الانتاج الفنى بقطاع الفنون التشكيلية حتى أحيل للمعاش فى عام 2000
.

وهنا مع مجموعة من أبرز
لوحات الفنان الكبير الراحل عز الدين نجيب

لوحة همس الحيطان
همس-الحيطان
لوحة مناجاة


لوحة مناجاة



عمل عز الدين نجيب



اسكيتشات نجيب



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