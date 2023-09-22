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عاصفة شمسية تضرب الأرض وترسم عرضًا من أضواء الشفق (صور)

9/22/2023 2:55:32 PM
(MENAFN- Youm7) ضربت عاصفة شمسية قوية الأرض، ما أدى إلى ظهور عروض أضواء الشفق القطبي في مناطق مختلفة، حيث خرج من الشمس انفجارًا للبلازما شديد الحرارة، يُعرف باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME)، باتجاه الأرض، وتسبب الانبعاث الإكليلي في اضطراب في المجال المغناطيسي للأرض، مما أدى إلى عاصفة مغناطيسية أرضية أدت إلى ظهور الشفق القطبي.



الأضواء الشمالية
وفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه أثناء العاصفة الشمسية، تصطدم الجسيمات النشطة من الشمس بالغلاف الجوي للأرض بسرعة تصل إلى 45 مليون ميل في الساعة (72 مليون كيلومتر في الساعة)، ثم يقوم المجال المغناطيسي لكوكبنا بتوجيه الجسيمات نحو القطبين.

يؤدي الشحن الزائد للجزيئات في الغلاف الجوي للأرض إلى ظهور مشاهد ملونة، والتي عادة ما تظل مقتصرة على المناطق القريبة من القطبين عند خطوط العرض العليا للشفق القطبي (الأضواء الشمالية) وخطوط العرض المنخفضة للشفق القطبي (الأضواء الجنوبية).

ظاهرة الشفق
التقط كايرو كيتساك، عالم الأرصاد الجوية ومصور الطبيعة، صور الشفق القطبي هذه من شرق إستونيا، بالقرب من Liigvalla وRäitsvere.
وقال كيتساك: "لقد أذهلتنا الأضواء الشمالية بعرض مذهل حقًا"، وتابع كيتساك: "كانت ألوان الشفق مفعمة بالحيوية حقًا هذه المرة، ولا يحدث كثيرًا أن تتمكن من رؤية كل الألوان".

الشفق القطبي

ظل كيتساك يراقب ويصور الأضواء الشمالية لمدة تسع سنوات والتقط صورته الأولى في عام 2014، مؤكدا "أنا لا أتعب من مشاهدتهم".

كما التقط العديد من المصورين صورا مذهلة لهذه الظاهرة التي انتشرت في مختلف الأرجاء وأعطت العديد فرصة جيدة لالتقاط مشهد لا يكرر كثيرا.

أضواء الشفق



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