Saturday, 23 September 2023 12:05 GMT

مايكروسوفت تحصل على موافقة المملكة المتحدة لإتمام صفقة اكتيفجن بليزرد

9/22/2023 2:55:32 PM
(MENAFN- Youm7) منحت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) موافقة مبدئية لشركة Microsoft للمضي قدمًا في صفقة Activision Blizzard البالغة قيمتها 69 مليار دولار، وكانت هيئة أسواق المال قد منعت فى الأصل عملية الاستحواذ
بسبب مخاوف بشأن الألعاب السحابية، لكن مايكروسوفت
أعادت هيكلة الصفقة مؤخرًا لنقل حقوق الألعاب السحابية لألعاب Activision Blizzard الحالية والجديدة إلى Ubisoft.



وقالت هيئة أسواق المال في بيان صحفي: "تعتبر هيئة أسواق المال أن الصفقة المعاد هيكلتها تُجري تغييرات مهمة تعالج بشكل كبير المخاوف التي حددتها فيما يتعلق بالصفقة الأصلية في وقت سابق من هذا العام"، و"تفتح الباب أمام إتمام الصفقة ، وفقا لتقرير ذا فيرج .



وهذا مجرد قرار أولي، قبل الموافقة النهائية، فيما تقول هيئة أسواق المال إنها فتحت الآن مشاورة للحصول على تعليقات من طرف ثالث حول الحلول المقترحة من مايكروسوفت، حتى السادس من أكتوبر ومن المتوقع صدور القرار النهائي قبل الموعد النهائي الذي تم تمديده في 18 أكتوبر .



وتهدف فترة التشاور إلى معالجة بعض المخاوف المتبقية لدى هيئة أسواق المال بشأن الصفقة، "على الرغم من أن هيئة أسواق المال قد حددت مخاوف متبقية محدودة بشأن الصفقة الجديدة، فقد طرحت مايكروسوفت علاجات خلصت هيئة أسواق المال بشكل مؤقت إلى أنها يجب أن تعالج هذه المشكلات."











MENAFN22092023000132011024ID1107123679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث