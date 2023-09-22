Saturday, 23 September 2023 12:05 GMT

كيف تستفيد من زر الأكشن الجديد فى Iphone 15 Pro

9/22/2023 2:55:32 PM
(MENAFN- Youm7) خلال حدث Wonderlust، استغرقت Apple وقتًا ممتعًا في شرح زر الإجراء الجديد الذي يحل محل زر كتم الصوت في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وفي هذا الحدث، عرضت الشركة جميع سيناريوهات حالة الاستخدام المحتملة باستخدام زر الإجراء، ولكن هناك الكثير من القصة، وسنخبرك في هذا الدليل بكل ما يمكن معرفته حول الزر الجديد. - ليس جديدًا

وصلت فكرة
Action button أو زر الإجراء لأول مرة إلى نظام Apple البيئي مع Apple Watch Urtla، حيث أن تطبيق iPhone مشابه تقريبًا - فهو قابل للتخصيص - وفقًا لمتطلبات المستخدمين، ونظرًا لوجوده على iPhone الآن، فقد تحسنت الوظائف وأصبحت الخيارات أيضًا أكثر بكثير مما هي عليه على الساعة.




زر الأكشن الجديد إعداد زر الإجراء

أول شيء، يتم تخصيص زر الإجراء افتراضيًا على وظيفة كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، لكن يمكنك تخصيصه بالرغم من ذلك، ولكن، قبل الدخول في الجزء الخاص بالكيفية، دعنا نتحقق من جميع خيارات التخصيص المتاحة.

- الوضع الصامت: قم بتشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله. - التركيز: تشغيل تركيز معين أو إيقاف تشغيله. - الكاميرا: افتح تطبيق الكاميرا لالتقاط صورة أو صورة ذاتية أو فيديو أو صورة شخصية أو صورة شخصية بسرعة. - مصباح يدوي: قم بتشغيل المصباح اليدوي أو إيقاف تشغيله. - مذكرة صوتية: بدء أو إيقاف تسجيل مذكرة صوتية. - المكبر: افتح تطبيق المكبر. - الاختصار: افتح تطبيقًا أو قم بتشغيل الاختصار المفضل لديك. - إمكانية الوصول: يمكنك الوصول بسرعة إلى ميزة إمكانية الوصول المفضلة لديك. - لا تفعل شيئا.
تغيير ملف تعريف الصوت

لنتحدث عن الإعداد الافتراضي أولاً - كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، حيث سيؤدي الضغط مرة واحدة على زر الإجراء إلى تبديل زر كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، وإذا كنت تحب وظيفة كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، فيمكنك ترك الأمر بهذه الطريقة، ولكن، إذا لم تقم بذلك، فيمكنك التوجه إلى الإعدادات> زر الإجراء.

لتغيير إجراء لزر الإجراء، اسحب من اليمين إلى اليسار للتبديل بين الخيارات. اختر الشخص الذي يعجبك. الانتقال إلى الاحتراف باستخدام زر الإجراء

قدمت Apple خيارات كافية للمستخدمين للاختيار من بينها، ومع ذلك، هناك خيار الاختصار أيضًا، يمكنك أولاً إنشاء اختصار داخل تطبيق Shortcuts ثم تعيين هذا الاختصار في زر الإجراء.

وعلى سبيل المثال، تريد تفعيل روتين معين في المنزل الذكي،
على سبيل المثال، تريد تشغيل روتين ليلي حيث يتم وضع الهاتف على الوضع الصامت، وتمكين الإضاءة الليلية، وضبط مكيف الهواء على درجة الحرارة المثالية، وإطفاء جميع الأضواء، وكذلك تشغيل أغنية هادئة لطيفة على Homepod، ويمكنك ببساطة إنشاء اختصار لكل هذا ثم ربطه بزر الإجراء.
ومن الآن فصاعدا، سيؤدي الضغط على زر الإجراء إلى تشغيل الاختصار الذي سيؤدي بعد ذلك إلى تشغيل الروتين بأكمله الذي قمت بتعيينه للاختصار.

MENAFN22092023000132011024ID1107123678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث