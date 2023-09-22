كيف تستفيد من زر الأكشن الجديد فى Iphone 15 Pro

وصلت فكرة

Action button أو زر الإجراء لأول مرة إلى نظام Apple البيئي مع Apple Watch Urtla، حيث أن تطبيق iPhone مشابه تقريبًا - فهو قابل للتخصيص - وفقًا لمتطلبات المستخدمين، ونظرًا لوجوده على iPhone الآن، فقد تحسنت الوظائف وأصبحت الخيارات أيضًا أكثر بكثير مما هي عليه على الساعة.

أول شيء، يتم تخصيص زر الإجراء افتراضيًا على وظيفة كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، لكن يمكنك تخصيصه بالرغم من ذلك، ولكن، قبل الدخول في الجزء الخاص بالكيفية، دعنا نتحقق من جميع خيارات التخصيص المتاحة.

لنتحدث عن الإعداد الافتراضي أولاً - كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، حيث سيؤدي الضغط مرة واحدة على زر الإجراء إلى تبديل زر كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، وإذا كنت تحب وظيفة كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، فيمكنك ترك الأمر بهذه الطريقة، ولكن، إذا لم تقم بذلك، فيمكنك التوجه إلى الإعدادات> زر الإجراء.

قدمت Apple خيارات كافية للمستخدمين للاختيار من بينها، ومع ذلك، هناك خيار الاختصار أيضًا، يمكنك أولاً إنشاء اختصار داخل تطبيق Shortcuts ثم تعيين هذا الاختصار في زر الإجراء.