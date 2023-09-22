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لحظة بلحظة.. متى تصل كبسولة ناسا بعينة الكويكب إلى الأرض؟

9/22/2023 2:55:31 PM
(MENAFN- Youm7) مرت سبع سنوات منذ إطلاق مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا لجمع وإرجاع عينات من الكويكب بينو ، حيث تم إطلاقها من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، في فلوريدا في 8 سبتمبر 2016، واستغرقت الرحلة عامين في رحلتها إلى الكويكب، وأعقب ذلك عامين آخرين من عمليات المسح أثناء الدوران حول الكويكب.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، لم يتم جمع المواد التي طال انتظارها من سطح بينو حتى 20 أكتوبر 2020، واستغرق الأمر ثلاث سنوات أخرى حتى تعود المركبة الفضائية إلى الأرض، ومن المتوقع حاليًا أن تهبط كبسولة إعادة عينة الكويكب الخاصة بالبعثة يوم الأحد (24 سبتمبر) الساعة 5:55 مساء.



أمضت وكالة ناسا وفريق مهمة OSIRIS-REx السنوات العديدة الماضية في مراقبة سرعة المركبة الفضائية ومسارها، وقد حسبوا هبوطها بدقة.



أدى إطلاق محركات OSIRIS-REx في 10 سبتمبر إلى تحسين مسار موقع هبوطها في نطاق الاختبار والتدريب في ولاية يوتا (UTTR) التابع لوزارة الدفاع، في صحراء يوتا الغربية.



وتعتبر منطقة الأرض النائية التي تبلغ 36 ميلاً بمثابة نقطة انطلاق لكبسولة إعادة عينة الكويكب الخاصة بـ OSIRIS-REx.



كما أنه بعد تتبع الكبسولة طوال رحلتها عبر الغلاف الجوي للأرض باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء أولاً ثم باستخدام محطات الرادار على الأرض في UTTR، سيتمكن مشغلو المهمة من تحديد إحداثيات هبوط OSIRIS-REx على مسافة 30 قدمًا (9 أمتار).




وتمت برمجة كبسولة العودة OSIRIS-REx لنشر مظلتها الرئيسية على بعد حوالي ميل (1.6 كيلومتر) فوق صحراء يوتا.




وإذا واجهت المركبة الفضائية وكبسولة العودة تسلسلًا للانفصال والهبوط، فمن المتوقع أن تهبط الكبسولة بعد خمس دقائق من نشر مظلتها الرئيسية.



كما أنه بمجرد التحقق من أن المنطقة آمنة، ستقوم الفرق الأرضية بجمع الكبسولة ونقلها إلى غرفة نظيفة مؤقتة آمنة قريبة، ونقلها في نهاية المطاف إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، في هيوستن، تكساس، للتحليل والبحث.







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