محمد بن زايد أخي الأمير محمد بن سلمان يمتلك نظرة متزنة لقضايا المنطقة والعالم

محمد بن زايد أخي الأمير محمد بن سلمان يمتلك نظرة متزنة لقضايا المنطقة والعالم
التاريخ
9/22/2023 2:54:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، ووصف مقابلته الأخيرة مع محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، بأنها تعبر عن "نظرة متزنة" لقضايا المنطقة والعالم.
وقال سمو الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على منصة "إكس" إن "لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم".
وتمنى رئيس الإمارات لولي العهد السعودي "التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار".
وأشار كذلك إلى أن "الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة".
MENAFN22092023000130011022ID1107123661
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.