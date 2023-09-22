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محمد بن زايد أخي الأمير محمد بن سلمان يمتلك نظرة متزنة لقضايا المنطقة والعالم

9/22/2023 2:54:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، ووصف مقابلته الأخيرة مع محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، بأنها تعبر عن "نظرة متزنة" لقضايا المنطقة والعالم.
وقال سمو الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على منصة "إكس" إن "لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم".
وتمنى رئيس الإمارات لولي العهد السعودي "التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار".
وأشار كذلك إلى أن "الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة".

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