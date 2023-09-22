مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية أكتوبر المقبل

مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية أكتوبر المقبل
التاريخ
9/22/2023 2:54:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطات في شرق ليبيا أنها ستنظم في 10 أكتوبر المقبل «مؤتمرا دوليا» في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة إعمارها.
وأعلن رئيس حكومة الشرق الليبي أسامة سعد حماد في بيان «تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه في 10 أكتوبر بمدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة».
وجاء في البيان أن الحكومة دعت لهذا المؤتمر «نزولا عند رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال» في 10 الجاري.
وأدت الفيضانات إلى مقتل 3351 شخصا، بحسب آخر حصيلة رسمية مؤقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي عثمان عبدالجليل.
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