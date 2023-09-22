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مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية أكتوبر المقبل

9/22/2023 2:54:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطات في شرق ليبيا أنها ستنظم في 10 أكتوبر المقبل «مؤتمرا دوليا» في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة إعمارها.
وأعلن رئيس حكومة الشرق الليبي أسامة سعد حماد في بيان «تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه في 10 أكتوبر بمدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة».
وجاء في البيان أن الحكومة دعت لهذا المؤتمر «نزولا عند رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال» في 10 الجاري.
وأدت الفيضانات إلى مقتل 3351 شخصا، بحسب آخر حصيلة رسمية مؤقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي عثمان عبدالجليل.

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