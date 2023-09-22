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إيران تستعرض الطائرة المسيرة الأطول مدى في العالم وتفتح تحقيقا في حريق استهدف مستودعا لوزارة الدفاع

9/22/2023 2:54:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران استعرضت الجمعة معداتها العسكرية في ذكرى الحرب مع العراق في الثمانينيات، منها «الطائرة المسيرة الأطول مدى في العالم» وصواريخ باليستية وفرط صوتية.
وقالت التقارير إن الطائرة المسيرة «تم الكشف عنها» في العرض الذي تم بثه على الهواء مباشرة، وإن الطائرات المسيرة التي ظهرت خلال الفعالية تحمل اسما: مهاجر وشاهد وآرش.
وأعلنت إيران الشهر الماضي أنها صنعت طائرة مسيرة متقدمة تحمل اسم «مهاجر-10» بتحسينات في مدى وفترة التحليق مع القدرة على نقل حمولة أكبر.
وذكرت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت أن مدى الطائرة يصل إلى ألفي كيلومتر ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة، مضيفة أن حمولتها يمكن أن تصل إلى 300 كيلوغرام، أي مثلي الحمولة التي يمكن للطائرة المسيرة «مهاجر-6» نقلها.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال العرض العسكري الذي أقيم في طهران «تضمن قواتنا الأمن في المنطقة والخليج.. يمكننا أن نعلم شعوب المنطقة أن الصمود هو السبيل اليوم. ما يجبر العدو على التراجع ليس الخضوع والتردد، بل المقاومة».
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه تم إخماد حريق اندلع في مستودع بطاريات تابع لوزارة الدفاع في أحدث حلقة من سلسلة حوادث في قطاع الدفاع.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن حريقا شب في «مستودع للبلاستيك مرتبط بصناعة البطاريات وتابع لوزارة الدفاع»، وأضاف أن سبب الحريق قيد التحقيق.
وقالت هيئة الإطفاء في طهران إن الحريق اندلع في منتصف الليل تقريبا بمنطقة تخزين مساحتها ألفي متر مربع، وبث التلفزيون الحكومي لقطات أظهرت دخانا يتصاعد من موقع الحادث.
وفي الشهر الماضي، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء مؤامرة فاشلة لتخريب قطاع الدفاع وصناعة الصواريخ، وقالت إن شبكة من العملاء سعت إلى إدخال أجزاء معيبة في إنتاج الصواريخ المتقدمة.

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