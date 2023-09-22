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إطلاق بالونات حارقة من غزة على المستوطنات الاسرائيلية لأول مرة منذ عامين

9/22/2023 2:54:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق نشطاء فلسطينيون بالونات حارقة باتجاع اسرائيل لأول مرة منذ عامين، وسط حالة من التوتر تسود بين الجانبين منذ عدة أيام، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
وقال مصدر أمني فلسطيني إن شبانا فلسطينيين أطلقوا بالونات حارقة من الأطراف الشرقية لقطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
وتركز إطلاق البالونات من شمال ووسط وجنوب القطاع، بحسب شهود عيان.
وأعلنت مجموعات تطلق على نفسها اسم "أحفاد الناصر" مسؤوليتها عن إطلاق البالونات الحارقة.
من جهتها، أكدت الإذاعة الاسرائيلية العامة اندلاع عدة حرائق جراء إطلاق البالونات الحارقة في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
وقالت الإذاعة إن سيارات الإطفاء أرسلت إلى غلاف غزة للقيام بدوريات على طول الحدود بهدف إطفاء النيران التي اشتعلت في عدد من الأماكن.
وأوضحت أن حريقا اندلع في في أراض زراعية مفتوحة بين كيبوتس بئيري وكيسوفيم جنوب إسرائيل بسبب إطلاق البالونات الحارقة، مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء هرعت للمكان للسيطرة على الحريق.
وأضافت أن النيران التهمت حوالي 6 دونمات زراعية لافتة إلى أن اخر مرة أطلق فيها بالونات حارقة من قطاع غزة على جنوب إسرائيل كانت في سبتمبر 2021.
من جهة اخرى، تم تنظيم تظاهرات شعبية في مختلف المناطق الشرقية لقطاع غزة والمحاذية للسياج الفاصل الإسرائيلي بدعوة من مجموعات "الشباب الثائر".

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