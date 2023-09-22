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كل عام والسعودية تسجل أعظم قصة نجاح

9/22/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Al Watan) يطل علينا اليوم الوطني الـ 93، كمناسبة وطنية مهمة وغالية ومجيدة، نستذكر فيها قصة وطن أقصى المستحيلات وحقق الآمال والطموحات ، تحت راية وقيادة قامت على كتاب الله وسنة نبيه، بقيادة المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، الذي أسس هذا الوطن الشامخ، لينطلق بقوة وهمة ، لبناء مجد وحضارة تدعمها تنمية شاملة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
ويأتي احتفالنا باليوم الوطني لهذا العام، ليجسد للعالم من جديد أسمى معاني الحب والوفاء والولاء والانتماء والتلاحم، من خلال المشاركة الشعبية الكبيرة التي يندر أن يحدث مثلها في هذا العالم وفي هذا الزمان.
وفي هذا العام، تشرق شمس يومنا الوطني الـ 93 بالتزامن مع اللقاء المهم والأهم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - ، لقناة فوكس نيوز الأمريكية، والذي تناول فيه الكثير من قصص النجاح لوطن كبير أضحى ينافس العالم بقوة قيادته ونمو اقتصاده، مستشهدا بالكثير من لغة الأرقام و المؤشرات، لتؤكد للعالم أن السعودية أصبحت رقما صعبا ولاعبا مهما وقبلة أولى ، وأنها من يوم لآخر تنمو وتنجح، وتتطور وتتغير، وتحقق وتنجز، وتبادر لكل ما فيه خير للوطن والمواطن والعالم أجمع، من خلال تحقيق إنجازات كبيرة وكثيرة ، انعكست على عدة مؤشرات اقتصادية ورقمية، بشهادة المنظمات والهيئات الدولية ، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ، الذي أكد أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن الموقف المالي يتسم بالقوة، وإشادته بالتقدم الذي أحرزته بلادنا في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030 وتسارع وتيرة التحول الرقمي وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ، وأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ وانخفاضها إلى 8%، ومشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لمستوى قياسي وصل إلى نحو 37%، وصولا إلى احتواء التضخم عبر الدعم المحلي ، ولاشك أن كل هذه الإنجازات سبقها مبادرات وإصلاحات عديدة، عملت على التنمية والنمو ، وزيادة التنافسية والجاذبية.
وفي الشأن السياحي تحديدا، والذي يشهد تطورا ملحوظا وأرقاما تاريخية، منها ما أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - ، بأنها جذبت 40 مليون زيارة في العام الماضي، وأن المستهدف ما بين 100 إلى 150 مليون سائح في 2030 ، وأن الاستثمار في مجال السياحة الواعد رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3 % إلى 7 % ، والعمل على تطوير مجالات الثقافة والترفيه والرياضة لتنمية القطاع السياحي ، إلى جانب تحقيقها المركز العاشر عالميا في استقطاب السياح ، وهو ما يؤكد أن هذا القطاع واجهة وصناعة ومستقبل ، ما يتطلب مواكبة النجاحات والعمل على المزيد من الفرص والاستثمارات، مشمولة بالتوسع والتنوع والتطور .
حفظ الله الوطن الغالي وقيادتنا الرشيدة ، التي تعمل ليل نهار من أجل بناء الإنسان والمكان ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وأدام علينا نعم الأمن والأمان والاستقرار والتطور والازدهار.
وكل يوم وطني وبلادنا تعانق سماء المجد والعلياء، وتسجل أعظم قصة نجاح.
محمد بن سعد القحطاني
عضو مجلس إدارة غرفة أبها – رئيس اللجنة السياحية

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