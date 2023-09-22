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نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة

9/22/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Al Watan) قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير ((سرك)) المهندس زياد بن محمد الشيحة إن المملكة تشهد قفزات كبيرة وتحولات في كافة المجالات ومنها القطاع البيئي وتحديدًا قطاع إعادة التدوير، وعلى أثرها تم تحقيق منجزات واستثمارات وتحالفات تسعى ((سرك)) من خلالها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لها اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها ((مبادرة السعودية الخضراء)) التي أطلقها سمو ولي العهد، وما لذلك من دور أساسي في المساهمة بتحقيق الحياد الصفري عبر خفض الانبعاثاث.
وعلى هذا الصعيد أطلقت ((سرك)) شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية ((سيل)) المتخصصة في خدمات الأعمال البيئية البحرية؛ لتكون مركزاً إقليمياً لمكافحة الانسكابات الزيتية والخطرة في جميع سواحل المملكة على البحر الأحمر والخليج العربي. والتي تقدم خدمات استجابة للطوارئ البحرية ذات معايير عالمية متقدمة، مدعومة بنظم مراقبة ورصد مبكر وأجهزة إنذار متطورة لمكافحة الانسكابات البحرية والمواد الخطرة في جميع سواحل المملكة، لتكون حاضرةً في جميع المواقع الإستراتيجية والمهمة على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
كذلك دعمت ((سرك)) القطاع الخاص من خلال شركتها التابعة، شركة التدوير المعدني للخدمات البيئية ((إليكتا))، لتكوين تحالفات مع القطاع الخاص، لتكوين شركة ((إعادة)) لمعالجة وتدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدنية، وتأتي هذه التحالف في إطار الخطة الإستراتيجية في بناء التحالفات مع الشركات المحلية المتخصصة في مجال إعادة التدوير، وتسعى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص إلى تعزيز استثمارها في مجال إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصلبة، وتأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف تطويره والارتقاء بالصناعة.
وعبر ذراعها الاستثمارية في قطاع الزيوت، شركة ((أزيات))، كونت تحالفا مع القطاع الخاص في مجال تجميع الزيوت المحدودة لتعزيز الاستثمار في مجال معالجة تدوير الزيوت باستخدام أفضل التقنيات العالميةـ وتطبيق أفضل الممارسات للحد من التلوث البيئي.
وأكد الشيحة أن ((سرك)) وعبر كل شركاتها وشركائها، وبدعم من المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس الإدارة، تمضي بثبات نحو تحقيق المشاريع الإستراتيجية المعتمدة، والتي بدأنا بقطف بذورها هذا العام، موضحا أن العام القادم سيشهد عددا من التحولات الكبيرة للمجموعة نحو مستقبل أكثر ازدهارا بإذن الله تعالى.
وفي الختام دعا الشيحة الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة، وأن نشهد في كل عام رخاءً ومنجزات مشهودة في كافة المجالات.

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