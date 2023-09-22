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بقيمة 69 مليار دولار.. مايكروسوفت تقترب من إتمام صفقة الاستحواذ على أكتيفيجن بليزارد

9/22/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Al Watan) اقتربت شركة "مايكروسوفت" من تجاوز آخر عقبة تنظيمية عالمية تعرقل إتمام استحواذها على "أكتيفيجن بليزارد"، في صفقة بقيمة 69 مليار دولار، إذ قالت الهيئة المختصة بمكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة إن عرض الصفقة المنقح الذي قدمته عملاقة التكنولوجيا يطمئن مخاوفها.
وأضافت هيئة المنافسة والأسواق، اليوم الجمعة، أنها ستستكمل مشاوراتها بشأن العرض الجديد، لكن اقتراح "مايكروسوفت" يفتح الباب أمام إتمام الصفقة.
وعرض الاقتراح الجديد بيع بعض الحقوق لشركة نشر الألعاب الفرنسية "يوبي سوفت إنترتينمنت" (Ubisoft Entertainment).
تمثل هذه الخطوة تحولاً مذهلاً في الصفقة التي تكهن بعضهم بفشلها من قبل، بعد إعراب عدد من هيئات مراقبة مكافحة الاحتكار عن مخاوفها بشأنها. لكنها عادت ووقفت على أقدامها من جديد بعدما تغلبت "مايكروسوفت" على الطعن القضائي الذي تقدمت به لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة بشأن الصفقة. كما وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق في مايو الماضي بعد تقديم تعهدات بعدم الاحتكار. ومن ثم أصبحت هيئة المنافسة والسوق البريطانية آخر عقبة متبقية أمام الصفقة.
ويقول كولين رافتري، كبير مديري عمليات الدمج في هيئة المنافسة والأسواق: "هذا العرض مختلف وجديد إلى حد كبير، حيث يمنح بعض تراخيص هذه الألعاب المهمة لشركة (يوبيسوفت) المستقلة والقوية، دون احتكار (مايكروسوفت) لها".
ارتفعت أسهم "أكتيفيجن" بنحو 2.2% إلى 94.39 دولاراً في التداولات السابقة لافتتاح السوق بالولايات المتحدة يوم الجمعة، أي بفارق 61 سنتاً فقط عن عرض "مايكروسوفت" البالغ 95 دولاراً للسهم. كما صعدت أسهم "يوبيسوفت" بنسبة 4.2% في باريس.
كما توفر الصفقة لفيل سبنسر، رئيس وحدة "إكس بوكس"، حجر الأساس لخطة تعزيز أعمال ألعاب الهاتف المحمول المتراجعة في "مايكروسوفت"، رغم أنها تأخرت عدة أشهر عن الموعد الذي كانت تطمح له الشركة. ويجب على سبنسر الآن تنفيذ الإستراتيجية التي كشف عنها للصفقة بعد تغير اتجاهات السوق، بما في ذلك تراجع التركيز على خدمات "الميتافيرس"، التي أبرزتها "مايكروسوفت في البداية كمحرك أساسي لعملية الاستحواذ.

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