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6 وظائف تجني منها أموالا طائلة دون شهادة جامعية

9/22/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Al Watan) في يومنا هذا وعصرنا، لم تعد الشهادة الجامعية شرطا أساسيا لبعض الوظائف التي يمكن جني أموال طائلة منها. يفضل الكثيرون حاليا الحصول على التعليم الجيد في أبرز الجامعات والدراسة في مجالات متخصصة نادرة، ولكن البعض يزدهرون خارج التعليم التقليدي، ويطاردون الأفكار غير التقليدية وغير المستكشفة.
دعونا نبدد الأسطورة القائلة بأن الشهادة الجامعية هي الطريق الوحيد للنجاح. فيما يلي بعض البعض المزدهرة التي توفر الاستقرار المالي والاتجاه الصعودي للمستقبل.
1. عالم بيانات
متوسط الأجر السنوي: 119.000 - 183.000 دولار أمريكي
غالبا ما يتم تجاهل جمع البيانات وتحليلها ومعالجتها من الجوانب المهمة جدا التي يجب صب الموارد فيها، خاصة الآن بعد أن أصبح الاقتصاد مرتبطا بشكل متزايد بالتكنولوجيا المتقدمة. في عصر الرقمنة، هناك طلب كبير على علماء البيانات.
يتم استغلال عمل عالم البيانات من قبل الشركات والمنظمات غير الربحية وحتى الحكومات في تحديد الاتجاهات والمشاكل المقابلة لها والحلول المقترحة. هذا يعني أيضا أنه بصرف النظر عن شريحة الأجور الكبيرة، فإن هذا النوع من العمل لديه القدرة على إحداث تغييرات عميقة في العالم.
ولكي تصبح عالم بيانات، يجب أن تمر بسلسلة صارمة من التدريب يمكن أن تمثل تحديا ولكنها تجربة تعليمية رائعة.
2. تصميم المواقع والتطبيقات
متوسط الأجر السنوي: 129.000 - 203.000 دولار أمريكي
تريد كل مؤسسة لديها مواقع ويب وتطبيقات جوال أن تبدو جميلة وأنيقة وجذابة للمستخدم النهائي. هذا يفتح بابا واسعا أمام من يعرفون بمهندسي ومصممي المواقع والتطبيقات. ويعد الحصول على هذا النوع من الوظائف أولوية قصوى للمؤسسات في الوقت الحاضر.
ولكي تصبح مصمم مواقع مثلا، يجب أن يكون لديك "عين مميزة" للتصميم ، وهي مهارة ضرورية تجمع بين الجماليات، فضلا عن امتلاك الأدوات المناسبة والتعرف عليها.
3. الوكيل العقاري
متوسط الأجر السنوي: 130.000 - 230.000 دولار أمريكي
لا تزال العقارات واحدة من أكثر الصناعات ربح. والخبر السار هو أنه يمكنك أن تكون وكيلا عقاريا خلال فترة قصيرة من الوقت. فبعد الحصول على شهادة الثانوية العامة مباشرة، يمكنك التسجيل في دورات تدريبية عقارية قصيرة الأجل، وإجراء امتحان تأهيل والحصول على رخصتك.
ولكن نظرا لأنه مجال تنافسي ، فسيتعين عليك العمل على سمعتك. يمكنك بناء نفسك بشهادات مع عملائك.
4. مراقب الحركة الجوية
متوسط الأجر السنوي: 97.000 دولار - 133.000 دولار أمريكي
أن تصبح مراقبا للحركة الجوية هو فرصة عمل مثيرة خارجة عن المألوف، ولكن لديها إمكانات تعويض كبيرة. يمكن الانتهاء من التدريب مع أكاديميات طيران متخصصة في غضون عدة أشهر قبل متابعة التدريب أثناء العمل.
بمجرد اجتياز هذه المرحلة بعد عام أو عامين ، فأنت في طريقك لتصبح مراقبا معتمدا للحركة الجوية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى ثلاث سنوات من الخبرة العامة في العمل. يتم أيضا إجراء التقييمات الطبية وفحوصات الأدوية للتأكد من أنك لائق للوظيفة. يجب أن يكون عمر جميع المتقدمين 31 عاما أو أقل في لحظة تعيينهم.
5. مدير الإعلان والتسويق
متوسط الأجر السنوي: 103.000 - 127.000 دولار أمريكي
هذه الوظيفة مثالية للعقول المبدعة وخبراء العلاقات العامة. ولكن لكي تصبح مديرا تنفيذيا للإعلان أو التسويق، يجب عليك تطوير قدراتك في التخطيط الاستراتيجي لأن الحملات الإعلانية والدعائية أمر متكرر ومنهك. سيتعين عليك التكيف مع الاتجاهات والتكيف مع ملاحظات العملاء للحصول على النتائج التي يبحثون عنها.
6. الرئيس التنفيذي للشركات الناشئة
متوسط الأجر السنوي: 200.000 - 300.000 دولار أمريكي
مسار مثير ولكنه محفوف بالمخاطر لحياتك المهنية هو بدء شركتك الخاصة. يمكن للرئيس التنفيذي للشركة الناشئة أن يكسب جيدا ولكن عليه أيضا أن يستثمر الكثير حتى تنطلق المؤسسة. يعد إنشاء منتج مبتكر وبناء فريقك والعناية به من الجوانب الرئيسية. الأشياء الأخرى التي يجب عليك التركيز عليها هي رأس المال الأولي والتصاريح اللازمة والمتطلبات اللوجستية اعتمادا على مجال عملك.
في النهاية كل ذلك يتلخص في المهارات والشغف، إذ يعتمد نوع الوظيفة التي تحصل عليها والتي تدفع جيدا وتفي بك في النهاية على كل شخص. أيا كان المسار الذي تفضله في الحياة، لا تتورط في ما يعتقد الآخرون أنه مناسب لك. أنت تعرف نفسك بشكل أفضل وطالما أنك تجد طرقا لتحسين مهاراتك وتحسينها، يمكنك الحصول على المهنة التي طالما أردتها.
المصدر: فوربس

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