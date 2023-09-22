6 وظائف تجني منها أموالا طائلة دون شهادة جامعية

6 وظائف تجني منها أموالا طائلة دون شهادة جامعية
التاريخ
9/22/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Al Watan) في يومنا هذا وعصرنا، لم تعد الشهادة الجامعية شرطا أساسيا لبعض الوظائف التي يمكن جني أموال طائلة منها. يفضل الكثيرون حاليا الحصول على التعليم الجيد في أبرز الجامعات والدراسة في مجالات متخصصة نادرة، ولكن البعض يزدهرون خارج التعليم التقليدي، ويطاردون الأفكار غير التقليدية وغير المستكشفة.
دعونا نبدد الأسطورة القائلة بأن الشهادة الجامعية هي الطريق الوحيد للنجاح. فيما يلي بعض البعض المزدهرة التي توفر الاستقرار المالي والاتجاه الصعودي للمستقبل.
1. عالم بيانات
متوسط الأجر السنوي: 119.000 - 183.000 دولار أمريكي
غالبا ما يتم تجاهل جمع البيانات وتحليلها ومعالجتها من الجوانب المهمة جدا التي يجب صب الموارد فيها، خاصة الآن بعد أن أصبح الاقتصاد مرتبطا بشكل متزايد بالتكنولوجيا المتقدمة. في عصر الرقمنة، هناك طلب كبير على علماء البيانات.
يتم استغلال عمل عالم البيانات من قبل الشركات والمنظمات غير الربحية وحتى الحكومات في تحديد الاتجاهات والمشاكل المقابلة لها والحلول المقترحة. هذا يعني أيضا أنه بصرف النظر عن شريحة الأجور الكبيرة، فإن هذا النوع من العمل لديه القدرة على إحداث تغييرات عميقة في العالم.
ولكي تصبح عالم بيانات، يجب أن تمر بسلسلة صارمة من التدريب يمكن أن تمثل تحديا ولكنها تجربة تعليمية رائعة.
2. تصميم المواقع والتطبيقات
متوسط الأجر السنوي: 129.000 - 203.000 دولار أمريكي
تريد كل مؤسسة لديها مواقع ويب وتطبيقات جوال أن تبدو جميلة وأنيقة وجذابة للمستخدم النهائي. هذا يفتح بابا واسعا أمام من يعرفون بمهندسي ومصممي المواقع والتطبيقات. ويعد الحصول على هذا النوع من الوظائف أولوية قصوى للمؤسسات في الوقت الحاضر.
ولكي تصبح مصمم مواقع مثلا، يجب أن يكون لديك "عين مميزة" للتصميم ، وهي مهارة ضرورية تجمع بين الجماليات، فضلا عن امتلاك الأدوات المناسبة والتعرف عليها.
3. الوكيل العقاري
متوسط الأجر السنوي: 130.000 - 230.000 دولار أمريكي
لا تزال العقارات واحدة من أكثر الصناعات ربح. والخبر السار هو أنه يمكنك أن تكون وكيلا عقاريا خلال فترة قصيرة من الوقت. فبعد الحصول على شهادة الثانوية العامة مباشرة، يمكنك التسجيل في دورات تدريبية عقارية قصيرة الأجل، وإجراء امتحان تأهيل والحصول على رخصتك.
ولكن نظرا لأنه مجال تنافسي ، فسيتعين عليك العمل على سمعتك. يمكنك بناء نفسك بشهادات مع عملائك.
4. مراقب الحركة الجوية
متوسط الأجر السنوي: 97.000 دولار - 133.000 دولار أمريكي
أن تصبح مراقبا للحركة الجوية هو فرصة عمل مثيرة خارجة عن المألوف، ولكن لديها إمكانات تعويض كبيرة. يمكن الانتهاء من التدريب مع أكاديميات طيران متخصصة في غضون عدة أشهر قبل متابعة التدريب أثناء العمل.
بمجرد اجتياز هذه المرحلة بعد عام أو عامين ، فأنت في طريقك لتصبح مراقبا معتمدا للحركة الجوية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى ثلاث سنوات من الخبرة العامة في العمل. يتم أيضا إجراء التقييمات الطبية وفحوصات الأدوية للتأكد من أنك لائق للوظيفة. يجب أن يكون عمر جميع المتقدمين 31 عاما أو أقل في لحظة تعيينهم.
5. مدير الإعلان والتسويق
متوسط الأجر السنوي: 103.000 - 127.000 دولار أمريكي
هذه الوظيفة مثالية للعقول المبدعة وخبراء العلاقات العامة. ولكن لكي تصبح مديرا تنفيذيا للإعلان أو التسويق، يجب عليك تطوير قدراتك في التخطيط الاستراتيجي لأن الحملات الإعلانية والدعائية أمر متكرر ومنهك. سيتعين عليك التكيف مع الاتجاهات والتكيف مع ملاحظات العملاء للحصول على النتائج التي يبحثون عنها.
6. الرئيس التنفيذي للشركات الناشئة
متوسط الأجر السنوي: 200.000 - 300.000 دولار أمريكي
مسار مثير ولكنه محفوف بالمخاطر لحياتك المهنية هو بدء شركتك الخاصة. يمكن للرئيس التنفيذي للشركة الناشئة أن يكسب جيدا ولكن عليه أيضا أن يستثمر الكثير حتى تنطلق المؤسسة. يعد إنشاء منتج مبتكر وبناء فريقك والعناية به من الجوانب الرئيسية. الأشياء الأخرى التي يجب عليك التركيز عليها هي رأس المال الأولي والتصاريح اللازمة والمتطلبات اللوجستية اعتمادا على مجال عملك.
في النهاية كل ذلك يتلخص في المهارات والشغف، إذ يعتمد نوع الوظيفة التي تحصل عليها والتي تدفع جيدا وتفي بك في النهاية على كل شخص. أيا كان المسار الذي تفضله في الحياة، لا تتورط في ما يعتقد الآخرون أنه مناسب لك. أنت تعرف نفسك بشكل أفضل وطالما أنك تجد طرقا لتحسين مهاراتك وتحسينها، يمكنك الحصول على المهنة التي طالما أردتها.
المصدر: فوربس
MENAFN22092023000089011017ID1107123609
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