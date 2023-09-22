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فعاليات اليوم الوطني.. سماء المملكة تشع بالألعاب النارية ومسارحها تصدح بالمعزوفات الوطنية

9/22/2023 2:34:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظم الهيئة العامة للترفيه خلال اليوم الوطني السعودي الـ93، الموافق غدا السبت 23 سبتمبر 2023، عروضا للألعاب النارية في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا، وتتوزع مناطق المشاهدة ما بين بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومنتزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومنتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومنتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.
وتشع سماء المملكة مساء يومها الوطني الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر بعروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستضفي وهجا مميزا في الاحتفالات التي تعم جميع أنحاء المملكة، لا سيما في المناطق الترفيهية والحدائق والميادين العامة في مختلف المدن.
ويمكن أيضا مشاهدة الألعاب النارية في أبها من حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من منتزه السلام، وتبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من منتزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من منتزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.
وإضافة إلى الألعاب النارية تقام عروض مخصصة لطائرات الدرونز في سماء الرياض وتحديداً بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي يوم 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث ستشكل لوحات وطنية تعانق السماء، تتصدرها صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصورة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعلم المملكة، وستنقل هيئة الإذاعة والتلفزيون هذه العروض على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.
وتضم فعاليات اليوم الوطني 5 حفلات غنائية، حيث تقام في 22 سبتمبر الجاري حفلة لفنان العرب محمد عبده في مسرح "جدة سوبر دوم"، أما في الرياض فتقام حفلة "أغاني المسلسلات" بقيادة المايسترو خالد نوري على مسرح أبوبكر سالم في رياض بوليفارد سيتي، بينما يقام في 23 سبتمبر حفل الفنان ماجد المهندس في الدمام وذلك على مسرح أرض المعارض بالظهران، وحفلة "الفرقة تعزف والجمهور يغني" بقيادة المايسترو مصطفى حلمي بجامعة الأميرة نورة في الرياض، وفي 24 سبتمبر يقام حفل الفنان رابح صقر على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري في تبوك.

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