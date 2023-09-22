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رئيس هيئة الأركان العامة ونظيره الباكستاني يترأسان اجتماع الجنة العسكرية

9/22/2023 2:34:58 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل رئيس الأركان المشتركة في باكستان الفريق الأول ساهر شمشاد في إسلام آباد، أمس، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الذي وصل إلى باكستان في زيارة رسمية، حيث يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين الباكستانيين.
وجرت مراسم استقبال رسمية، واستعراض لحرس الشرف في مقر رئاسة الأركان المشتركة الباكستانية.
بعد ذلك ترأس الجانبان، أعمال الاجتماع السابع للجنة العسكرية السعودية الباكستانية، حيث تناولت اللجنة العديد من الموضوعات، من أبرزها العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي إلى ذلك، التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي في مقر قيادة القوات البحرية الباكستانية، نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق بحري نفيد أشرف.
واستعراض الجانبان خلال اللقاء، التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأمن البحري وسبل تعزيزه وتطويره.

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