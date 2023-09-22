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اليوم الجمعة آخر أيام الصيف .. فلكيا

9/22/2023 2:34:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يطوى الوطن العربي و النصف الشمالي للكُرة الأرضيّة صفحة فصل الصيف فلكيًا مع نهاية اليوم الجمعة 22 سبتمبر الجاري، بعد أن استمر 93 يوماً استعداداً لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف يوم غدٍ السبت.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن دخول فصل الخريف لا يعني بأن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء ، لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار ً،كما أنه يُعـد البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربيّة، حيثُ تكثُر حالات عدم الاستقرار الجوي، بما في ذلك في شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيه فُرص تساقُط الأمطار الرعديّة في منطقة الخليج العربي.
يُذكر أن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.

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