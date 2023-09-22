تخفيضات على أسعار 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني

تخفيضات على أسعار 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني
التاريخ
9/22/2023 2:34:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة عن إصدار أكثر من 4700 ترخيص للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في جميع مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني، وذلك خلال أربعة أيام من بداية موسم التخفيضات الذي يمتد حتى نهاية سبتمبر 2023.
وبينت "التجارة" أنها أصدرت 2241 ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية، و436 ترخيص تخفيضات للمتاجر الإلكترونية، و2040 ترخيصًا للعروض الترويجية في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.
وتضمنت تراخيص التخفيضات أكثر من 37 مليون منتج، شملت مختلف السلع والمنتجات، من أبرزها: المواد الغذائية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والعطورات، والهواتف الذكية، والملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال.
وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيًا عبر الرابط تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة.
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