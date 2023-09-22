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تخفيضات على أسعار 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني

9/22/2023 2:34:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة عن إصدار أكثر من 4700 ترخيص للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في جميع مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني، وذلك خلال أربعة أيام من بداية موسم التخفيضات الذي يمتد حتى نهاية سبتمبر 2023.
وبينت "التجارة" أنها أصدرت 2241 ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية، و436 ترخيص تخفيضات للمتاجر الإلكترونية، و2040 ترخيصًا للعروض الترويجية في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.
وتضمنت تراخيص التخفيضات أكثر من 37 مليون منتج، شملت مختلف السلع والمنتجات، من أبرزها: المواد الغذائية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والعطورات، والهواتف الذكية، والملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال.
وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيًا عبر الرابط تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة.

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