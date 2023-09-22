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إلزامية تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية

9/22/2023 2:34:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار دليل "تغطية المباني تحت الإنشاء" الواقعة على الشوارع التجارية ضمن مساعيها؛ للمساهمة في الحدّ من التشوه البصري، والتوعية حول الاشتراطات التنظيمية والبلدية في مناطق الأعمال الإنشائية داخل المدن، مؤكدة أن هذا الإلزام بتطبيق ما ورد في الدليل سيحافظ على السلامة وسيسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تحسّن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته.
الحماية من آثار البناء
وأوضحت الوزارة، أن قرار إلزامية تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية يأتي بهدف حماية العاملين والمارّة والمباني المجاورة من آثار البناء، حيث تضمن القرار إجراءاتٍ تطبّق حسب حالة إنشاء المبنى؛ وتمنح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للتطبيق تبدأ من تاريخ اعتماد الدليل، بينما فرضت على المباني التي لم تصدر رخصة بنائها متطلبات يُلزم بتطبيقها المكتب الهندسي المعتمد، مثل: إضافة نوع تغطية المبنى، ومواصفات المواد المستخدمة للتغطية أثناء إعداد مخططات المبنى، والتأكد من تنفيذ التغطية، وعمل الصيانة الدورية، والرفع إلى الجهات ذات العلاقة في حال عدم التزام المقاول باشتراطات التغطية، إذ سيبدأ إلزام المقاولين بتغطية المباني تحت الإنشاء اعتباراً من 12 / 3 / 1445هـ، وستطبق الغرامات بحق المخالفين.
التغطية الموحدة
التغطية الكاملة للمباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثلين العالي الكثافة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية وبلون موحد، وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، وتهدف إلى عزل منطقة الأعمال عن الشارع ومستخدميه وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع التجارية في المدينة.
التغطية الجمالية
تغطية كامل المباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثلين العالي الكثافة أو مواد مخصصة لتغطية المباني مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ويطبع عليها صور ورسومات جمالية وفتوغرافية للمبنى او بيانات ومعلومات للمنشأة المقامة باستخدام الحاسب الآلي. وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، وتهدف إلى عزل منطقة الأعمال عن الشارع ومستخدميه وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع إضافة إلى معالجة التشوه البصري وإضافة طابع جمالي على الشوارع التجارية في المدينة.
أحكام عامة
- تغطية المباني بارتفاع 2.​5 متر كحد أدنى.
- تغطية 40% من المبنى في حال تجاوز المبنى 10 أدوار.
- إزالة التغطية للمبنى عند الانتهاء من التشطيبات الخارجية.
- يمكن استبدال نوع التغطية من الموحد إلى الجمالي للمبنى بعد أخذ موافقة الأمانة/ البلدية.
- يلتزم المقاول بعمل صيانة دورية لغلاف المبنى واستبدال الأجزاء التالفة.
- لا يسمح بالإعلانات التجارية إلا بموافقة الأمانة/ البلدية.
- فحص الرصيف بعد انتهاء أعمال التنفيذ للتأكد من عدم وجود أضرار ناتجة عن الإنشاءات.

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