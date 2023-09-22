نتنياهو يكرر اتهاماته“العدائية” للرئيس عباس ويتفاخر بـ”التطبيع

كما أشار إلى اعتقاده بأن تل أبيب“تقترب من سلم تاريخيّ مع السعوديّة”.

وقال نتنياهو:“قلت سابقا إن التهديد المشترك الذي تمثله إيران، يقترب أكثر من الدول العربية وإسرائيل”.

إسرائيل والسعودية“على عتبة اختراق في سلام تاريخيّ”

وذكر أن الاتفاقات المبرمة عام 2020، لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية، كانت بمثابة إشارة إلى“فجر عصر جديد من السلام”، مضيفا:“أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية”.

وأضاف:“يمكننا أن نحقق السلام مع المملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس (الأميركي، جو) بايدن”.

وشدّد على أنه“لا يجب أن نعطي الفلسطينيين حق الاعتراض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية”.

وتابع نتنياهو:“حققنا إنجازا هائلا بتوقيعنا على 4 اتفاقات سلام مع 4 دول عربية... جميعنا ينعم بثمار اتفاقيات السلام مع الدول العربية، ونحو مليون إسرائيلي زاروا الإمارات”.

“شرق أوسط جديد”

وقال نتنياهو، وهو يحمل صورة وقلما أحمر اللون، إن“الممرّ الواصل بين الهند وأوروبا، يمثل تحوّلا تاريخيًّا بالنسبة إلى بلادي”.

وذكر أن“إسرائيل كانت بلدا معزولا عن محيطها عام 1948، أما الآن فخريطة الشرق الأوسط ستتغير تماما بالنسبة لنا”.

وتابع نتنياهو:“سنبني ممرا جديدا من السلم والرفاه بين آسيا وأوروبا، مرورا بالإمارات والأردن”.

وقال إن“السلام بين إسرائيل والسعودية سيخلق شرق أوسط جديدا”.

وعَدّ أن“السلم لا يقوم إلا إذا كان مستندا على الحقيقة وعدم شيطنة الشعب اليهودي”.

وأضاف أن“معاداة السامية يجب أن ترفض أينما كانت سواء في الجامعات أو في قاعات الأمم المتحدة”.

التحريض على السلطة الفلسطينيّة

وقال نتنياهو إن“على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن يتوقف عن نشر المؤامرات الشنيعة المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي”.

وذكر أن“على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن بث الكراهية ضد اليهود، ليسود السلام، ولنا الحق في دولة على أرض إسرائيل”.

وأضاف أن“دائرة السلام تتسع، وأعتقد أن الطريق الحقيقي نحو سلام حقيقي مع جيراننا الفلسطينيين، يمكن تحقيقه أخيرا”.

التهديد الإيرانيّ

وذكر نتنياهو أن“إيران تواصل إنفاق المليارات لتسليح وكلائها الإرهابيين، ونشر الإرهاب بالشرق الأوسط، وآسيا وأميركا”.

وقال إن إيران“تواصل تهديد الممرات الملاحية الدولية، واحتجاز أجانب للحصول على فدية، والانخراط في الابتزاز النووي”.

وأشار إلى أنه“منذ 8 سنوات وعدت القوى الغربية بإعادة فرض العقوبات على يران، وهي الآن تنتهك الاتفاق دون عقوبات”.

ورأى أنه“يجب إعادة فرض العقوبات على إيران، لوقف طموحاتها النووية”.

وأضاف نتنياهو:“سأبذل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية”. وقال إنه“يجب أن نتحلى بالشجاعة لوقف طموحات إيران النووية”.