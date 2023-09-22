إصابة مواطن في غارة لطائرات الاحتلال على موقع شرق غزة

إصابة مواطن في غارة لطائرات الاحتلال على موقع شرق غزة
التاريخ
9/22/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة /PNN / أصيب مواطن، مساء اليوم الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على موقع شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طائرة حربية دون طيار استهدفت بصاروخين موقعا شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن نقل إلى مجمع الشفاء الطبي، وإلحاق أضرار مادية في الموقع المستهدف.
كما قصفت دبابات الاحتلال موقعا شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي وقت لاحق، قصفت طائرة حربية دون طيار بصاروخ الموقع ذاته شرق منطقة جحر الديك.
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