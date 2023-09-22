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إصابة مواطن في غارة لطائرات الاحتلال على موقع شرق غزة

9/22/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / أصيب مواطن، مساء اليوم الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على موقع شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة حربية دون طيار استهدفت بصاروخين موقعا شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن نقل إلى مجمع الشفاء الطبي، وإلحاق أضرار مادية في الموقع المستهدف.

كما قصفت دبابات الاحتلال موقعا شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وقت لاحق، قصفت طائرة حربية دون طيار بصاروخ الموقع ذاته شرق منطقة جحر الديك.

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