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أبو ردينة ردا على نتنياهو: أي حل لن يحظى برضى شعبنا وقيادته لن يؤدي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

9/22/2023 2:32:01 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على خطاب رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، "إنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأضاف أبو ردينة، أن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني الذي حددته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك.

وتابع أن السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والاقليم.

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، على أن الشعب الفلسطيني لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسببقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى
زوال
مهما
طال.

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