أبو ردينة ردا على نتنياهو: أي حل لن يحظى برضى شعبنا وقيادته لن يؤدي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

أبو ردينة ردا على نتنياهو: أي حل لن يحظى برضى شعبنا وقيادته لن يؤدي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
التاريخ
9/22/2023 2:32:01 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN/ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على خطاب رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، "إنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وأضاف أبو ردينة، أن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني الذي حددته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك.
وتابع أن السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والاقليم.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، على أن الشعب الفلسطيني لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسببقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى
زوال
مهما
طال.
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